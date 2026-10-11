W USA od ogłoszenia projektu ustawy HR1 w lipcu 2025 roku zamknięto 52 oddziały położnicze, a kolejne osiem poinformowało o planowanym zakończeniu działalności. Poinformował o tym The Guardian, powołując się na analizę organizacji non-profit Protect Our Care.

Według publikacji przepisy HR1 mają w pełni wejść w życie w 2027 roku. Przewidują one nowe wymogi dotyczące zatrudnienia dla wielu dorosłych uczestników Medicaid, częstsze kontrole uprawnień do ochrony ubezpieczeniowej oraz ograniczenie federalnego finansowania programu dla stanów.

Szpitale wskazują zmiany jako jeden z czynników

Oddziały położnicze zostały definitywnie zamknięte między innymi w Centra Southside Community Hospital w Wirginii oraz St Mary’s Sacred Heart Hospital na wiejskim obszarze północno-wschodniej Georgii. Oba szpitale wskazały nadchodzące zmiany w federalnej polityce dotyczącej Medicaid jako jedną z przyczyn tej decyzji.

Starsza dyrektorka ds. legislacyjnych i strategicznych w March of Dimes, Erin Jones, oświadczyła, że zmniejszenie finansowania i ograniczenia sposobów finansowania Medicaid przez stany zwiększą presję na budżety stanowe i szpitale. Jej zdaniem skutki mogą najbardziej dotknąć społeczności wiejskie.

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Ryzyko dla społeczności wiejskich

March of Dimes zidentyfikowała 31 zagrożonych szpitali wiejskich, które mają oddziały położnicze. Ich możliwe zamknięcie może pozostawić 96 hrabstw bez takich usług. Około 40% wszystkich porodów w USA jest opłacanych za pośrednictwem Medicaid.

Benjamin Sommers, profesor ekonomiki ochrony zdrowia w Harvard T.H. Chan School of Public Health, zauważył, że zmiany dotkną kobiety w ciąży. Wskazał, że kobiety w ciąży powinny być zwolnione z nowych wymogów dotyczących pracy, jednak stan może nie wiedzieć o ciąży kobiety, która otrzymuje ochronę ubezpieczeniową dzięki rozszerzeniu Medicaid.

Według najnowszych danych amerykańskich Centrów Kontroli i Prewencji Chorób wskaźnik śmiertelności matek w kraju wynosi 17,9 przypadków na 100 tys. żywych urodzeń. Publikacja pisze również, że działania władz federalnych na początku 2025 roku zakłóciły funkcjonowanie systemu CDC gromadzącego dane o zdrowiu kobiet przed ciążą, w jej trakcie i po niej.

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