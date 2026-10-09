В Брюсселе, Бельгия, Европейская комиссия отобрала 46 новых стратегических проектов в 16 странах ЕС, призванных укрепить цепочки поставок критически важного сырья и диверсифицировать источники его получения. О решении пресс-служба Европейской комиссии сообщила 9 октября.

Проекты расположены в Бельгии, Болгарии, Эстонии, Финляндии, Франции, Германии, Греции, Италии, Литве, Нидерландах, Польше, Португалии, Румынии, Словакии, Испании и Швеции. Их отобрали из 102 заявок, поданных во втором раунде отбора.

Добыча, переработка и рециклинг

Восемь проектов касаются добычи сырья, 11 — его переработки, еще 19 — рециклинга. Кроме того, в список вошли восемь интегрированных проектов: три сочетают добычу и переработку, а пять — переработку и рециклинг. Они охватывают 15 из 17 стратегических видов сырья, определенных Актом ЕС о критически важном сырье.

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Среди отобранных инициатив — семь проектов по литию, 12 — по никелю, 10 — по кобальту, пять — по марганцу и четыре — по графиту. Они связаны с европейской цепочкой производства батарей. Два проекта касаются магния, три — вольфрама для оборонной и аэрокосмической отраслей, а четыре — редкоземельных элементов для производства постоянных магнитов.

Цели до 2030 года

Новые проекты должны способствовать достижению целей ЕС к 2030 году: обеспечить не менее 10% ежегодного потребления стратегического сырья за счет добычи в Евросоюзе, 40% — благодаря переработке и 25% — благодаря рециклингу. Вместе с 47 стратегическими проектами в ЕС и 13 проектами в третьих странах, отобранными ранее, они могут полностью обеспечить выполнение установленных ориентиров по добыче лития, никеля, редкоземельных элементов, магния и вольфрама.

По данным Еврокомиссии, стратегические проекты, отобранные в 2025 году, уже продвигаются к запуску: 25 из них завершили оценку воздействия на окружающую среду, а 17 получили разрешение на строительство. Еврокомиссия также сообщила о мобилизации более 2 млрд евро финансовой поддержки через Инновационный фонд, государственную помощь и Европейский инвестиционный банк.

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