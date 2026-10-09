ЄС обрав 46 стратегічних проєктів із критичної сировини — European Commission Press

У Брюсселі, Бельгія, Європейська комісія відібрала 46 нових стратегічних проєктів у 16 країнах ЄС, покликаних зміцнити ланцюги постачання критично важливої сировини та диверсифікувати джерела її отримання. Про рішення European Commission Press повідомила 9 жовтня.

Проєкти розташовані в Бельгії, Болгарії, Естонії, Фінляндії, Франції, Німеччині, Греції, Італії, Литві, Нідерландах, Польщі, Португалії, Румунії, Словаччині, Іспанії та Швеції. Їх обрали серед 102 заявок, поданих у другому раунді відбору.

Видобуток, переробка та рециклінг

Вісім проєктів стосуються видобутку сировини, 11 — її переробки, ще 19 — рециклінгу. Крім того, до списку увійшли вісім інтегрованих проєктів: три поєднують видобуток і переробку, а п'ять — переробку та рециклінг. Вони охоплюють 15 із 17 стратегічних видів сировини, визначених Актом ЄС про критично важливу сировину.

Більше актуальних новин читайте у Telegram-каналі UA.News.

Серед відібраних ініціатив є сім проєктів із літію, 12 — із нікелю, 10 — із кобальту, п'ять — із марганцю та чотири — із графіту. Вони пов'язані з європейським ланцюгом виробництва батарей. Два проєкти стосуються магнію, три — вольфраму для оборонної та аерокосмічної галузей, а чотири — рідкісноземельних елементів для виробництва постійних магнітів.

Цілі до 2030 року

Нові проєкти мають сприяти досягненню цілей ЄС до 2030 року: забезпечити щонайменше 10% річного споживання стратегічної сировини за рахунок видобутку в Євросоюзі, 40% — завдяки переробці та 25% — завдяки рециклінгу. Разом із 47 стратегічними проєктами в ЄС та 13 проєктами у третіх країнах, відібраними раніше, вони можуть повністю забезпечити встановлені орієнтири з видобутку літію, нікелю, рідкісноземельних елементів, магнію та вольфраму.

За даними Єврокомісії, стратегічні проєкти, відібрані у 2025 році, вже просуваються до запуску: 25 із них завершили оцінку впливу на довкілля, а 17 отримали дозвіл на будівництво. Єврокомісія також повідомила про мобілізацію понад 2 млрд євро фінансової підтримки через Інноваційний фонд, державну допомогу та Європейський інвестиційний банк.

Читай нас у