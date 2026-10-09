В Брюсселе, Бельгия, сообщили, что лишь около четверти стратегических проектов ЕС в сфере критически важного сырья реализуются по графику. В то же время как минимум треть проектов по добыче и переработке отстает от плана, приостановлена, находится под угрозой или больше не существует. Об этом со ссылкой на анализ Европейского экологического бюро сообщает Politico Europe.

ЕС принял Акт о критически важном сырье в 2024 году, чтобы ослабить зависимость от Китая и нарастить собственные добычу, переработку и вторичную переработку материалов для чистой энергетики, технологий и оборонного производства. Однако финансовые, регуляторные и политические препятствия тормозят реализацию проектов.

Цели до 2030 года

В марте 2025 года Европейский союз определил 47 стратегических проектов, 13 из которых расположены за пределами блока. Они охватывают 14 из 17 определенных ЕС стратегических видов сырья, в частности литий, никель, кобальт, графит, редкоземельные элементы, вольфрам и галлий.

К 2030 году ЕС планирует обеспечивать не менее 10% собственных потребностей в критически важном сырье за счет добычи, 40% — за счет переработки, а 25% — за счет вторичной переработки. Блок также стремится к тому, чтобы на любом этапе переработки доля поставок каждого материала из одной страны вне ЕС не превышала 65%.

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Чиновник Еврокомиссии заявил, что при реализации планов ЕС может достичь целей по литию, кобальту и редкоземельным элементам. В то же время, по его словам, результаты по другим материалам неоднозначны: наблюдается нехватка мощностей по переработке и вторичной переработке никеля, а также проблемы по всей цепочке поставок марганца.

Финансирование и разрешения

Аналитический центр ODI в июне пришел к выводу, что 14 из 60 проектов вряд ли внесут вклад в обеспечение ЕС сырьем к 2030 году, поскольку начало производства на них ожидается в 2029–2031 годах. По оценке ODI, три из четырех проектов либо отстают от ожидаемого графика, либо их статус невозможно проверить по актуальным публичным данным.

Статус стратегического проекта предусматривает ускоренное получение разрешений, содействие в привлечении государственного и частного финансирования, а также помощь в поиске покупателей. Предельный срок для выдачи разрешений составляет 27 месяцев для шахт и 15 месяцев для объектов переработки и вторичной переработки. Представители горнодобывающих компаний отмечают, что процедуры согласования в странах ЕС могут длиться дольше.

Среди проблемных проектов — Viridian Lithium во Франции, которая обанкротилась после неудачи с привлечением финансирования, и запланированный в Португалии завод по переработке лития José de Mello Group стоимостью 492 млн евро, для которого не удалось найти финансирование. Оба проекта имели стратегический статус ЕС.

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