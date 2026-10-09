据在比利时布鲁塞尔发布的消息，欧盟关键原材料领域的战略项目中，只有约四分之一按计划推进。同时，至少三分之一的采矿和加工项目落后于计划、已暂停、面临风险，或已不复存在。Politico Europe援引欧洲环境局的分析报道称。

欧盟于2024年通过《关键原材料法案》，以降低对中国的依赖，并扩大用于清洁能源、技术和国防生产材料的本土开采、加工和回收利用。然而，资金、监管和政治障碍正在拖慢项目实施。

2030年前的目标

2025年3月，欧盟确定了47个战略项目，其中13个位于欧盟以外。这些项目涵盖欧盟确定的17种战略原材料中的14种，包括锂、镍、钴、石墨、稀土元素、钨和镓。

到2030年，欧盟计划通过开采满足自身关键原材料需求的至少10%，通过加工满足40%，并通过回收利用满足25%。欧盟还力求确保，在加工的任何阶段，每种材料来自单一欧盟以外国家的供应份额不超过65%。

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一名欧盟委员会官员表示，若相关计划得到实施，欧盟可能实现锂、钴和稀土元素方面的目标。但他同时表示，其他材料的结果并不明朗：镍的加工和回收利用能力不足，锰的整个供应链也存在问题。

融资与许可

智库ODI于6月得出结论称，在60个项目中，有14个不太可能在2030年前为欧盟原材料供应作出贡献，因为这些项目预计将在2029年至2031年开始生产。ODI评估称，四个项目中有三个要么落后于预期进度，要么无法根据最新公开数据核实其状态。

战略项目地位意味着可加快获得许可、协助吸引公共和私人融资，并帮助寻找买家。矿山的许可发放期限为27个月，加工和回收利用设施的期限为15个月。矿业公司代表指出，欧盟国家的审批程序可能持续更长时间。

存在问题的项目包括法国的Viridian Lithium，该公司在融资失败后破产；以及José de Mello Group计划在葡萄牙建设的一座价值4.92亿欧元的锂加工厂，该项目未能找到融资。两个项目都拥有欧盟战略项目地位。

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