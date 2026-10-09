埃塞俄比亚向联合国安全理事会表示，除防御厄立特里亚外别无选择。亚的斯亚贝巴指责这个邻国入侵埃塞俄比亚领土，并将部队部署到受冲突影响的提格雷地区腹地，阿纳多卢通讯社报道。

埃塞俄比亚外交部声明

在10月8日的一封信中，埃塞俄比亚外交部长格迪翁·蒂莫特沃斯指责厄立特里亚多次发动军事入侵，并要求其立即将部队撤出该国领土。

据他称，厄立特里亚加强了边境沿线的军事活动，包括向提格雷调遣陆军机械化部队。这位部长表示，这对埃塞俄比亚的主权和领土完整构成直接威胁。亚的斯亚贝巴呼吁联合国安理会对局势升级作出回应，并警告称其将危及地区和平与安全。

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厄立特里亚的立场与提格雷的战斗

厄立特里亚否认了埃塞俄比亚的指控，称这些指控是对其领土发动军事行动的借口。

这些声明是在提格雷战斗再度爆发的背景下发表的，埃塞俄比亚联邦军队正在与同提格雷人民解放阵线有关联的武装团体交战。另有报道称，埃塞俄比亚军用无人机在阿迪格拉特市附近袭击了据称运载厄立特里亚军人的车辆。这些报道以及有关可能伤亡的信息尚未得到独立证实。

埃塞俄比亚和厄立特里亚在2020年至2022年的提格雷战争期间曾是盟友，但此后双方关系急剧恶化。由于埃塞俄比亚希望获得通往红海的出海通道，包括通往厄立特里亚的阿萨布港，而阿斯马拉认为该港是其主权领土的一部分，紧张局势也随之加剧。

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