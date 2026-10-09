Эфиопия обратилась в Совет Безопасности ООН с заявлением, что у нее нет иного выбора, кроме как защищаться от Эритреи. Аддис-Абеба обвиняет соседнюю страну во вторжении на эфиопскую территорию и размещении войск в глубине охваченного конфликтом региона Тыграй, сообщает Anadolu Agency.

Заявление МИД Эфиопии

В письме от 8 октября министр иностранных дел Эфиопии Гедион Тимотевос обвинил Эритрею в неоднократных военных вторжениях и потребовал немедленно вывести ее силы с территории страны.

По его словам, Эритрея активизировала военную деятельность вдоль границы, в частности перебросила в Тыграй механизированные подразделения армии. Министр заявил, что это представляет непосредственную угрозу суверенитету и территориальной целостности Эфиопии. Аддис-Абеба призвала Совбез ООН отреагировать на эскалацию, предупредив о рисках для регионального мира и безопасности.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Позиция Эритреи и бои в Тыграе

Эритрея отвергла обвинения Эфиопии, назвав их предлогом для начала военных действий против ее территории.

Заявления прозвучали на фоне возобновления боев в Тыграе, где федеральные силы Эфиопии воюют с вооруженными группами, связанными с Народным фронтом освобождения Тыграя. Также поступали сообщения, что эфиопские военные беспилотники атаковали возле города Адиграт автомобили, которые, как утверждается, перевозили эритрейских военнослужащих. Эти сообщения и данные о возможных потерях независимо не подтверждены.

Эфиопия и Эритрея были союзниками во время войны в Тыграе в 2020–2022 годах, однако впоследствии их отношения резко ухудшились. Напряженность также усилилась из-за стремления Эфиопии получить доступ к Красному морю, в частности к эритрейскому порту Асэб, который Асмэра считает частью своей суверенной территории.

Читай нас в