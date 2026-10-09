Ефіопія заявила Радбезу ООН про оборону від Еритреї — Anadolu Agency

Ефіопія звернулася до Ради Безпеки ООН із заявою, що не має іншого вибору, крім оборони від Еритреї. Аддис-Абеба звинувачує сусідню країну у вторгненні на ефіопську територію та розміщенні військ углиб охопленого конфліктом регіону Тиграй, повідомляє Anadolu Agency.

Заява МЗС Ефіопії

У листі від 8 жовтня міністр закордонних справ Ефіопії Гедіон Тімотевос звинуватив Еритрею у неодноразових військових вторгненнях і вимагав негайно вивести її сили з території країни.

За його словами, Еритрея активізувала військову діяльність уздовж кордону, зокрема перекинула до Тиграю механізовані підрозділи армії. Міністр заявив, що це становить безпосередню загрозу суверенітету й територіальній цілісності Ефіопії. Аддис-Абеба закликала Радбез ООН відреагувати на ескалацію, попередивши про ризики для регіонального миру та безпеки.

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Позиція Еритреї та бої у Тиграї

Еритрея відкинула звинувачення Ефіопії, назвавши їх приводом для початку військових дій проти її території.

Заяви пролунали на тлі поновлення боїв у Тиграї, де федеральні сили Ефіопії воюють зі збройними групами, пов’язаними з Народним фронтом визволення Тиграю. Також надходили повідомлення, що ефіопські військові безпілотники атакували поблизу міста Адіграт автомобілі, які, за твердженнями, перевозили еритрейських військових. Ці повідомлення та дані про можливі втрати незалежно не підтверджені.

Ефіопія та Еритрея були союзниками під час війни в Тиграї у 2020–2022 роках, однак згодом їхні відносини різко погіршилися. Напруженість також посилилася через прагнення Ефіопії отримати доступ до Червоного моря, зокрема до еритрейського порту Асеб, який Асмера вважає частиною своєї суверенної території.

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