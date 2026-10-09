Etiopia zwróciła się do Rady Bezpieczeństwa ONZ z oświadczeniem, że nie ma innego wyboru, jak tylko bronić się przed Erytreą. Addis Abeba oskarża sąsiedni kraj o wtargnięcie na terytorium Etiopii i rozmieszczenie wojsk w głąb ogarniętego konfliktem regionu Tigraj, poinformowała Anadolu Agency.

Oświadczenie MSZ Etiopii

W liście z 8 października minister spraw zagranicznych Etiopii Gedion Timothewos oskarżył Erytreę o powtarzające się wtargnięcia wojskowe i zażądał natychmiastowego wycofania jej sił z terytorium kraju.

Według niego Erytrea nasiliła działalność wojskową wzdłuż granicy, w tym przerzuciła do Tigraju zmechanizowane jednostki armii. Minister oświadczył, że stanowi to bezpośrednie zagrożenie dla suwerenności i integralności terytorialnej Etiopii. Addis Abeba wezwała Radę Bezpieczeństwa ONZ do reakcji na eskalację, ostrzegając przed zagrożeniami dla pokoju i bezpieczeństwa regionalnego.

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Stanowisko Erytrei i walki w Tigraju

Erytrea odrzuciła oskarżenia Etiopii, nazywając je pretekstem do rozpoczęcia działań wojskowych przeciwko jej terytorium.

Oświadczenia padły w czasie wznowienia walk w Tigraju, gdzie federalne siły Etiopii walczą z grupami zbrojnymi powiązanymi z Ludowym Frontem Wyzwolenia Tigraju. Pojawiły się również doniesienia, że etiopskie drony wojskowe zaatakowały w pobliżu miasta Adigrat pojazdy, które rzekomo przewoziły erytrejskich żołnierzy. Doniesienia te oraz informacje o możliwych ofiarach nie zostały niezależnie potwierdzone.

Etiopia i Erytrea były sojusznikami podczas wojny w Tigraju w latach 2020–2022, jednak później ich relacje gwałtownie się pogorszyły. Napięcia wzrosły także z powodu dążeń Etiopii do uzyskania dostępu do Morza Czerwonego, w tym do erytrejskiego portu Assab, który Asmara uważa za część swojego suwerennego terytorium.

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