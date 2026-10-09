Francja planuje rozpocząć rozwój myśliwca NGF w 2029 roku — AeroTime

Francja planuje rozpocząć drugą fazę demonstracyjną programu New Generation Fighter (NGF) w 2027 roku, a w 2029 roku przejść do pełnoskalowego rozwoju nowego myśliwca. Taki harmonogram zawierają dokumenty towarzyszące projektowi budżetu obronnego kraju na 2027 rok, informuje AeroTime.

Prototyp w ramach drugiej fazy

Harmonogram przedstawiono w rocznym planie wyników misji obronnej w ramach programu 146 „Wyposażenie sił zbrojnych”. Druga faza demonstracyjna, zaplanowana na 2027 rok, przewiduje lot prototypu NGF.

Pierwszy etap demonstracyjny rozpoczął się w grudniu 2022 roku po zawarciu kontraktu NGWS w ramach wspólnego programu Francji, Niemiec i Hiszpanii. Wcześniej dyrektor generalny Dassault Aviation Éric Trappier oświadczył w Senacie Francji, że pierwszy lot demonstratora może odbyć się w 2031 lub 2032 roku.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Wzrost finansowania FCAS

Ministerstwo Sił Zbrojnych Francji zamierza zwiększyć kwotę zobowiązań budżetowych dla programu Future Combat Air System (FCAS), znanego we Francji także jako SCAF, z 1,2 mld euro w 2026 roku do 2,74 mld euro w 2027 roku. Takie zobowiązania umożliwiają resortowi zawieranie kontraktów na prace, których opłacanie może trwać kilka lat.

Rzeczywiste środki budżetowe na FCAS planuje się zwiększyć o 23% — z 454,5 mln do 557,8 mln euro. W programie 144 przewidziano również finansowanie badań nad technologiami obniżonej wykrywalności i wspólnymi działaniami bojowymi. Łączny budżet obronny Francji bez uwzględnienia emerytur ma w 2027 roku osiągnąć 63,4 mld euro, czyli o 6,5 mld euro więcej niż w 2026 roku.

Krajowy program Francji

Nowy harmonogram pojawił się po zakończeniu wspólnego francusko-niemieckiego projektu NGF w czerwcu 2026 roku. Minister sił zbrojnych Francji Catherine Vautrin poinformowała 8 października komisję obrony Zgromadzenia Narodowego, że w lipcu 2026 roku kraj zdecydował o rozpoczęciu krajowych prac w kluczowych obszarach NGF, aby utrzymać pierwotny harmonogram. Francja planuje również wykorzystać dorobek uzyskany w ramach programu wielonarodowego.

Czytaj nas na