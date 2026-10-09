AeroTime：法国计划于2029年启动NGF战斗机研发

法国计划于2027年启动新一代战斗机（NGF）项目的第二阶段验证，并在2029年转入新型战斗机的全面研发。AeroTime报道称，这一时间表载于该国2027年国防预算草案的配套文件中。

第二阶段的原型机

该时间表列于第146号“武装力量装备”项目框架下国防任务的年度绩效计划中。计划于2027年实施的第二阶段验证 предусматривает NGF原型机试飞。

第一阶段验证于2022年12月启动，此前法国、德国和西班牙的联合项目签署了NGWS合同。此前，达索航空首席执行官埃里克·特拉皮耶在法国参议院表示，验证机的首次飞行可能在2031年或2032年进行。

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FCAS资金增加

法国武装部队部计划将未来空中作战系统（FCAS）项目的预算承诺额从2026年的12亿欧元增加至2027年的27.4亿欧元。该项目在法国也被称为SCAF。此类承诺使该部门能够签订付款可能持续数年的工作合同。

FCAS的实际预算拨款计划增加23%，从4.545亿欧元增至5.578亿欧元。第144号项目还为低可探测性技术和协同作战研究提供资金。法国2027年不含养老金的国防预算总额预计将达到634亿欧元，比2026年增加65亿欧元。

法国国家项目

新时间表是在法德联合NGF项目于2026年6月终止后出现的。法国武装部队部长卡特琳·沃特兰10月8日向国民议会国防委员会表示，法国于2026年7月决定在NGF关键领域启动本国工作，以维持原定时间表。法国还计划利用在多国项目框架内取得的成果。

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