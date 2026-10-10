阿夫里迪反对在开伯尔-普什图省开展军事行动——Dawn

在巴基斯坦恰尔萨达，开伯尔-普什图省政府首脑苏海尔·阿夫里迪再次反对在该地区开展任何军事行动。他于10月10日在PTI党持续一周的游行期间发表这一声明，该游行旨在争取释放被监禁的该党创始人伊姆兰·汗，Dawn报道。

在法鲁克-伊-阿扎姆十字路口的集会上，阿夫里迪表示，他不会在压力或威胁下作出决定。据他说，有人要求他签署某份文件，但他拒绝了，并且不会在压力下放弃自己的原则。

与联邦当局的分歧

巴基斯坦联邦政府与由PTI领导的开伯尔-普什图省政府在打击恐怖主义方面采取不同做法。这一问题成为10月3日联邦当局与反对派谈判破裂的原因之一；政府将此归咎于阿夫里迪。

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这位省政府首脑表示，他在国家安全和克什米尔问题上的立场是明确的。他还声称，在他所说的可能开展军事行动的准备背景下，有人试图说服他同意某些决定。阿夫里迪还提到，有人威胁要在该省实行总督统治或紧急状态。

游行仍留在该省

PTI游行于10月4日开始。该党最初表示打算前往伊斯兰堡，但目前参与者仍留在开伯尔-普什图省，PTI在该省执政。10月11日之后的最终路线尚未确定。

阿夫里迪表示，他将于10月13日在斯瓦比立交桥公布下一步行动计划。根据他公布的计划，来自白沙瓦、马拉坎德和科哈特专区的队伍应于10月13日抵达斯瓦比，来自班努、德拉伊斯梅尔汗和哈扎拉地区的参与者则应于10月14日抵达。他表示，此后打算前往斯瓦比以外地区。

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