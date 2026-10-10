Афріді виступив проти військових операцій у Хайбер-Пахтунхві — Dawn

У Чарсадді, Пакистан, голова уряду провінції Хайбер-Пахтунхва Сохаїл Афріді знову виступив проти проведення будь-яких військових операцій у регіоні. Заяву він зробив 10 жовтня під час маршу партії PTI, який триває тиждень і має на меті домогтися звільнення ув’язненого засновника партії Імрана Хана, повідомляє Dawn.

На мітингу на перехресті Фарук-і-Азам Афріді заявив, що не прийматиме рішень під тиском або погрозами. За його словами, його просили підписати певний документ, однак він відмовився, а також не поступатиметься своїми принципами під тиском.

Розбіжності з федеральною владою

Федеральний уряд Пакистану та уряд Хайбер-Пахтунхви, очолюваний PTI, мають різні підходи до боротьби з тероризмом. Це питання стало однією з причин зриву переговорів між федеральною владою та опозицією 3 жовтня; уряд поклав відповідальність за це на Афріді.

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Очільник провінційного уряду заявив, що його позиція щодо національної безпеки та Кашміру є однозначною. Він також стверджував, що його намагалися переконати погодитися на певні рішення на тлі, за його словами, підготовки можливої військової операції. Афріді згадав і про погрози запровадити в провінції губернаторське правління або надзвичайний стан.

Марш залишається в провінції

Марш PTI стартував 4 жовтня. Спочатку партія заявляла про намір рухатися до Ісламабада, однак наразі учасники залишаються в Хайбер-Пахтунхві, де PTI перебуває при владі. Остаточний маршрут після 11 жовтня ще не був визначений.

Афріді повідомив, що оголосить наступний план дій 13 жовтня на розв’язці в Свабі. За оприлюдненим ним планом, колони з Пешавара, Малаканду та дивізіону Кохат мають прибути до Свабі 13 жовтня, а учасники з Банну, Дера-Ісмаїл-Хана та регіону Хазара — 14 жовтня. Він заявив про намір після цього рухатися за межі Свабі.

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