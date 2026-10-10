В Чарсадде, Пакистан, глава правительства провинции Хайбер-Пахтунхва Сохаил Африди вновь выступил против проведения любых военных операций в регионе. Заявление он сделал 10 октября во время недельного марша партии PTI, целью которого является добиться освобождения заключенного основателя партии Имрана Хана, сообщает Dawn.

На митинге на перекрестке Фарук-и-Азам Африди заявил, что не будет принимать решения под давлением или угрозами. По его словам, его просили подписать определенный документ, однако он отказался, а также не отступит от своих принципов под давлением.

Разногласия с федеральными властями

Федеральное правительство Пакистана и возглавляемое PTI правительство Хайбер-Пахтунхвы имеют разные подходы к борьбе с терроризмом. Этот вопрос стал одной из причин срыва переговоров между федеральными властями и оппозицией 3 октября; правительство возложило ответственность за это на Африди.

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Глава провинциального правительства заявил, что его позиция по национальной безопасности и Кашмиру однозначна. Он также утверждал, что его пытались убедить согласиться на определенные решения на фоне, по его словам, подготовки возможной военной операции. Африди упомянул и угрозы ввести в провинции губернаторское правление или чрезвычайное положение.

Марш остается в провинции

Марш PTI начался 4 октября. Изначально партия заявляла о намерении двигаться в Исламабад, однако сейчас участники остаются в Хайбер-Пахтунхве, где PTI находится у власти. Окончательный маршрут после 11 октября еще не был определен.

Африди сообщил, что объявит следующий план действий 13 октября на развязке в Сваби. Согласно обнародованному им плану, колонны из Пешавара, Малаканда и дивизиона Кохат должны прибыть в Сваби 13 октября, а участники из Банну, Дера-Исмаил-Хана и региона Хазара — 14 октября. Он заявил о намерении после этого двигаться за пределы Сваби.

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