W Charsaddzie w Pakistanie szef rządu prowincji Chajber-Pachtunchwa Sohail Afridi ponownie sprzeciwił się prowadzeniu jakichkolwiek operacji wojskowych w regionie. Oświadczenie złożył 10 października podczas trwającego tydzień marszu PTI, którego celem jest doprowadzenie do uwolnienia uwięzionego założyciela partii Imrana Khana, informuje Dawn.

Na wiecu na skrzyżowaniu Farooq-i-Azam Afridi oświadczył, że nie będzie podejmował decyzji pod presją ani pod groźbami. Jak powiedział, poproszono go o podpisanie określonego dokumentu, jednak odmówił, a także nie ustąpi ze swoich zasad pod presją.

Różnice z władzami federalnymi

Federalny rząd Pakistanu i kierowany przez PTI rząd Chajber-Pachtunchwy mają odmienne podejścia do walki z terroryzmem. Kwestia ta stała się jedną z przyczyn zerwania 3 października rozmów między władzami federalnymi a opozycją; rząd obarczył za to odpowiedzialnością Afridiego.

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Szef rządu prowincji oświadczył, że jego stanowisko w sprawie bezpieczeństwa narodowego i Kaszmiru jest jednoznaczne. Twierdził również, że próbowano nakłonić go do zgody na określone decyzje w związku z, jak mówił, przygotowaniami do możliwej operacji wojskowej. Afridi wspomniał także o groźbach wprowadzenia w prowincji rządów gubernatorskich lub stanu wyjątkowego.

Marsz pozostaje w prowincji

Marsz PTI rozpoczął się 4 października. Początkowo partia deklarowała zamiar przemarszu do Islamabadu, jednak obecnie uczestnicy pozostają w Chajber-Pachtunchwie, gdzie PTI sprawuje władzę. Ostateczna trasa po 11 października nie została jeszcze określona.

Afridi poinformował, że 13 października na węźle w Swabi ogłosi kolejny plan działania. Zgodnie z opublikowanym przez niego planem kolumny z Peszawaru, Malakandu i dywizji Kohat mają dotrzeć do Swabi 13 października, a uczestnicy z Bannu, Dera Ismail Khan i regionu Hazara — 14 października. Oświadczył, że zamierza następnie ruszyć poza Swabi.

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