尽管经历了八个月的美以空袭行动，伊朗仍保留了生产导弹和无人机的能力。RMF24报道称，该消息援引西方官员并转述了彭博社的数据。

据该通讯社消息，德黑兰仍拥有大量武器库存，而仍在运作的企业能够相对迅速地补充已消耗的储备。尤其是，伊朗拥有大量弹道导弹以及用于打击海上目标的武器。

关于俄罗斯供应的声明

一名接受彭博社引述的官员还表示，俄罗斯正在向伊朗提供额外的导弹。俄罗斯联邦国防部——侵略国的国防部——未回应彭博社就此信息提出的询问。

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西方消息来源的数据与美国总统唐纳德·特朗普政府的评估相矛盾。华盛顿称，轰炸摧毁了伊朗的武器生产部门。9月底，美国国防部长皮特·赫格塞思表示，伊朗已失去生产武器的能力，白宫坚持这一立场。

霍尔木兹海峡的库存和风险

根据彭博经济研究的估算，自冲突开始以来，伊朗已发射超过2000枚弹道导弹，并使用了超过4000架“沙赫德”无人机。就在6月，西方情报机构评估称，该国保留了约75%的战前武器库存。

分析人士还指出，使用反舰导弹袭击商船的行动可能会加剧。他们评估认为，这类导弹相对容易生产，库存可能存放在伊朗南部的山区。英国海军报告称，过去一周内，霍尔木兹海峡地区至少有10艘船只遭到袭击。特朗普表示，在11月国会选举前，美国不会恢复对伊朗的打击。

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