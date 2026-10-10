Иран сохранил возможности производить ракеты и беспилотники, несмотря на восемь месяцев американо-израильской кампании авиаударов. Об этом со ссылкой на западных должностных лиц сообщает RMF24, пересказывая данные Bloomberg.

По информации агентства, Тегеран всё ещё располагает значительными запасами вооружений, а предприятия, продолжающие работать, позволяют относительно быстро пополнять израсходованные резервы. В частности, Иран имеет значительное количество баллистических ракет и вооружение для поражения морских целей.

Заявления о российских поставках

Один из должностных лиц, которого цитирует Bloomberg, также заявил, что Россия поставляет Ирану дополнительные ракеты. Министерство обороны Российской Федерации — государства-агрессора — не ответило на запросы Bloomberg по поводу этой информации.

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Данные западных источников противоречат оценке администрации президента США Дональда Трампа. Вашингтон заявляет, что бомбардировки уничтожили иранский сектор производства вооружений. В конце сентября министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Иран утратил способность производить вооружение, и Белый дом придерживается этой позиции.

Запасы и риски в Ормузском проливе

По подсчётам Bloomberg Economics, с начала конфликта Иран выпустил более 2 тысяч баллистических ракет и применил более 4 тысяч беспилотников Shahed. Ещё в июне западные разведки оценивали, что страна сохранила примерно 75% довоенных запасов вооружений.

Аналитики также указывают на возможное усиление атак на торговые суда противокорабельными ракетами. По их оценке, такие ракеты относительно просто производить, а запасы могут храниться в горных районах юга Ирана. Британские ВМС сообщили, что в течение прошлой недели в районе Ормузского пролива были атакованы как минимум десять судов. Трамп заявил, что США не будут возобновлять удары по Ирану до ноябрьских выборов в Конгресс.

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