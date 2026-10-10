Iran zachował zdolność produkcji rakiet i dronów mimo ośmiu miesięcy amerykańsko-izraelskiej kampanii nalotów. RMF24 informuje o tym, powołując się na zachodnich urzędników i przekazując dane Bloomberga.

Według agencji Teheran nadal posiada znaczne zapasy uzbrojenia, a zakłady, które wciąż działają, pozwalają stosunkowo szybko uzupełniać zużyte rezerwy. Iran ma w szczególności znaczną liczbę rakiet balistycznych i uzbrojenie do rażenia celów morskich.

Oświadczenia o rosyjskich dostawach

Jeden z urzędników cytowanych przez Bloomberg oświadczył również, że Rosja dostarcza Iranowi dodatkowe rakiety. Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej — państwa-agresora — nie odpowiedziało na zapytania Bloomberga dotyczące tej informacji.

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Dane zachodnich źródeł stoją w sprzeczności z oceną administracji prezydenta USA Donalda Trumpa. Waszyngton twierdzi, że bombardowania zniszczyły irański sektor produkcji uzbrojenia. Pod koniec września sekretarz obrony USA Pete Hegseth powiedział, że Iran utracił zdolność produkcji uzbrojenia, a Biały Dom podtrzymuje to stanowisko.

Zapasy i ryzyko w Cieśninie Ormuz

Według wyliczeń Bloomberg Economics od początku konfliktu Iran wystrzelił ponad 2 tysiące rakiet balistycznych i użył ponad 4 tysięcy dronów Shahed. Jeszcze w czerwcu zachodnie służby wywiadowcze oceniały, że kraj zachował około 75% przedwojennych zapasów uzbrojenia.

Analitycy wskazują również na możliwe nasilenie ataków na statki handlowe z użyciem rakiet przeciwokrętowych. Według ich oceny takie rakiety są stosunkowo łatwe w produkcji, a zapasy mogą być przechowywane w górskich rejonach południowego Iranu. Brytyjska marynarka wojenna poinformowała, że w minionym tygodniu w rejonie Cieśniny Ormuz zaatakowano co najmniej dziesięć statków. Trump oświadczył, że USA nie wznowią uderzeń na Iran przed listopadowymi wyborami do Kongresu.

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