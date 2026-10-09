Франция планирует начать разработку истребителя NGF в 2029 году — AeroTime

Франция планирует начать вторую демонстрационную фазу программы New Generation Fighter (NGF) в 2027 году, а в 2029-м перейти к полномасштабной разработке нового истребителя. Такой график содержится в документах, сопровождающих проект оборонного бюджета страны на 2027 год, сообщает AeroTime.

Прототип в рамках второй фазы

График приведен в ежегодном плане результативности оборонной миссии в рамках программы 146 «Оснащение вооруженных сил». Вторая демонстрационная фаза, запланированная на 2027 год, предусматривает полет прототипа NGF.

Первый демонстрационный этап стартовал в декабре 2022 года после заключения контракта NGWS в рамках совместной программы Франции, Германии и Испании. Ранее генеральный директор Dassault Aviation Эрик Траппье заявил в Сенате Франции, что первый полет демонстратора может состояться в 2031 или 2032 году.

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Рост финансирования FCAS

Министерство вооруженных сил Франции намерено увеличить объем бюджетных обязательств по программе Future Combat Air System (FCAS), также известной во Франции как SCAF, с 1,2 млрд евро в 2026 году до 2,74 млрд евро в 2027-м. Такие обязательства дают ведомству возможность заключать контракты на работы, оплата которых может продолжаться несколько лет.

Фактические бюджетные ассигнования на FCAS планируют повысить на 23% — с 454,5 млн до 557,8 млн евро. В программе 144 также предусмотрели финансирование исследований технологий малозаметности и совместных боевых действий. Общий оборонный бюджет Франции без учета пенсий в 2027 году должен достичь 63,4 млрд евро, что на 6,5 млрд евро больше, чем в 2026 году.

Национальная программа Франции

Новый график появился после прекращения совместного франко-германского проекта NGF в июне 2026 года. Министр вооруженных сил Франции Катрин Вотрен 8 октября сообщила оборонному комитету Национального собрания, что в июле 2026 года страна решила начать национальные работы по ключевым направлениям NGF, чтобы сохранить первоначальный график. Франция также планирует использовать наработки, полученные в рамках многонациональной программы.

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