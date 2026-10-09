塞浦路斯移民流量减少了90%，移民事务副部长尼古拉斯·约阿尼季斯在尼科西亚大学的一场讨论中表示。据他称，移民管理需要在人权保护与国家利益之间取得平衡，《塞浦路斯邮报》报道。

有关庇护制度的措施

约阿尼季斯表示，当局还增加了遣返人数，并力求建立可持续的庇护制度。据他称，这应能为寻求庇护者提供适当的支持和保护。

这名官员提醒说，在2015年至2016年移民危机期间，塞浦路斯、希腊、意大利和西班牙作为第一抵达国承受了巨大压力。他尤其将此与当时实施的规则存在缺陷和失衡联系起来。

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约阿尼季斯表示，这些挑战促成了《欧盟移民与庇护公约》的制定，该公约于2026年6月开始实施。

关于海洋法的声明

在同一场讨论中，约阿尼季斯谈及海洋法以及东地中海海域划界问题。他表示，土耳其虽然不是《联合国海洋法公约》的缔约方，却享有该公约条款规定的权利，并有义务履行相关义务，与其他未加入该公约的国家一样，其中包括以色列和利比亚。

这名官员还表示，土耳其对爱琴海的一半和整个东地中海提出主张。他强调，希腊或其他国家无需预先宣布专属经济区即可开发海底资源，而发布Navtex航行电传通知本身不会限制另一国的主权权利。

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