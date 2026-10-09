Миграционные потоки на Кипре сократились на 90%, заявил заместитель министра миграции Николас Иоаннидес во время дискуссии в Университете Никосии. По его словам, управление миграцией требует баланса между защитой прав человека и государственными интересами, сообщает Cyprus Mail.

Меры в отношении системы убежища

Иоаннидес сказал, что власти также увеличили число возвращений и стремятся создать устойчивую систему предоставления убежища. По его словам, это должно позволить обеспечивать просителям убежища надлежащую поддержку и защиту.

Чиновник напомнил, что Кипр, Греция, Италия и Испания испытывали значительное давление как страны первого прибытия во время миграционного кризиса 2015–2016 годов. Он связал это, в частности, с недостатками и дисбалансами правил, действовавших в то время.

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По словам Иоаннидеса, эти вызовы способствовали разработке Пакта Европейского союза по миграции и убежищу, который начали применять в июне 2026 года.

Заявления о морском праве

В ходе той же дискуссии Иоаннидес затронул вопросы морского права и разграничения морских зон в Восточном Средиземноморье. Он заявил, что Турция, хотя и не является стороной Конвенции ООН по морскому праву, пользуется правами, предусмотренными ее положениями, и обязана соблюдать соответствующие обязательства, как и другие государства, не присоединившиеся к конвенции, в том числе Израиль и Ливия.

Также чиновник заявил, что Турция претендует на половину Эгейского моря и все Восточное Средиземноморье. Он подчеркнул, что Греции или другому государству не нужно заранее провозглашать исключительную экономическую зону для освоения подводных ресурсов, а объявление морского уведомления Navtex само по себе не ограничивает суверенные права другой страны.

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