Święto 9 października 2026 r. — Światowy Dzień Poczty: historia i ciekawostki

9 października na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Poczty. Data ta wiąże się z utworzeniem Światowego Związku Pocztowego, który ponad 150 lat temu pomógł krajom uzgodnić wspólne zasady korespondencji międzynarodowej. Dzisiaj poczta to już nie tylko listy i listonosze, ale ogromny system, który dostarcza paczki, dokumenty, towary, a nawet świadczy usługi finansowe.

Światowy Dzień Poczty obchodzony jest co roku 9 października. Właśnie tego dnia w 1874 roku w Bernie, stolicy Szwajcarii, przedstawiciele 22 krajów podpisali Konwencję Berneńską. Dało to początek Generalnemu Związkowi Pocztowemu – organizacji, która później przyjęła nazwę Światowego Związku Pocztowego (SZP). Oficjalnie Światowy Dzień Poczty pojawił się znacznie później. Został ogłoszony w 1969 roku podczas Światowego Kongresu Pocztowego w Tokio. Od tego czasu 9 października stał się dniem, w którym w różnych krajach mówi się o znaczeniu łączności pocztowej i jej roli w życiu ludzi.

Data ta nie jest przypadkowa. Zbiegła się ona z rocznicą powstania Światowego Związku Pocztowego. W 2024 roku organizacja obchodziła już 150. rocznicę podpisania Konwencji Berneńskiej. W tym czasie poczta przeszła drogę od papierowych listów i znaczków pocztowych do złożonego międzynarodowego systemu dostaw i usług cyfrowych.

Dlaczego powstał Światowy Związek Pocztowy

W XIX wieku wysłanie listu do innego kraju było znacznie trudniejsze niż obecnie. Różne państwa miały własne przepisy, taryfy i systemy pocztowe. W przypadku korespondencji międzynarodowej często konieczne było zawieranie odrębnych umów dwustronnych. Z tego powodu list mógł przechodzić przez kilka krajów, a na każdym etapie pojawiały się nowe zasady i opłaty. Wraz z rozwojem handlu i stosunków międzynarodowych taki system stał się niepraktyczny. Potrzebne były wspólne zasady, które ułatwiłyby przesyłanie poczty przez granice. Właśnie dlatego w 1874 roku przedstawiciele 22 państw zebrali się w Bernie i uzgodnili utworzenie jednolitej przestrzeni pocztowej do międzynarodowej wymiany listów.

Nowa organizacja została początkowo nazwana Generalnym Związkiem Pocztowym. Już cztery lata później, w 1878 roku, w związku z szybkim rozszerzeniem jej składu nazwę zmieniono na Światowy Związek Pocztowy. Obecnie jest to wyspecjalizowana agencja ONZ, która pomaga krajom współpracować w dziedzinie łączności pocztowej.

Jak poczta zmieniła świat

Przez wieki poczta była jednym z głównych sposobów przekazywania informacji na duże odległości. Jeszcze na długo przed pojawieniem się współczesnych usług pocztowych władcy korzystali z posłańców, a na ważnych trasach tworzyli specjalne stacje do zmiany koni i szybszego dostarczania wiadomości. Stopniowo możliwość wysyłania listów zyskały nie tylko instytucje państwowe czy zamożni ludzie, ale także zwykli obywatele.

Dużą rolę w rozwoju poczty odegrała reforma przeprowadzona w Wielkiej Brytanii w 1840 roku. Sir Rowland Hill zaproponował system, w którym nadawca z góry opłacał wysyłkę listu. W tym samym czasie pojawił się słynny znaczek pocztowy „Penny Black”, uznawany za pierwszy na świecie znaczek pocztowy. Takie podejście znacznie uprościło korzystanie z poczty i stało się ważnym krokiem w rozwoju współczesnego systemu pocztowego.

Poczta międzynarodowa również stopniowo stawała się coraz szybsza. Na początku XX wieku do dostarczania przesyłek zaczęto aktywnie wykorzystywać lotnictwo. W 1911 roku francuski pilot Henri Péquet wykonał jeden z pierwszych oficjalnych lotów pocztowych w Indiach. Przewiózł on około 6500 przesyłek pocztowych z Allahabadu do Naini. Lot trwał 27 minut, a odległość wynosiła około 10 kilometrów.

Czym zajmuje się poczta dzisiaj

Dzisiaj działalność poczty wykracza znacznie poza zwykłe listy. Operatorzy pocztowi dostarczają paczki, dokumenty, zakupy ze sklepów internetowych i inne przesyłki. W wielu krajach sieci pocztowe pomagają również ludziom w korzystaniu z usług finansowych, dokonywaniu płatności i przekazów pieniężnych. Według danych ONZ z podstawowych usług finansowych za pośrednictwem sieci pocztowych korzysta ponad 1,5 miliarda ludzi na świecie.

Poczta pozostaje szczególnie ważna dla mieszkańców małych miejscowości i odległych rejonów. Tam poczta może być jednym z nielicznych miejsc, gdzie można nie tylko odebrać przesyłkę lub list, ale także uzyskać dostęp do innych niezbędnych usług. Właśnie dlatego Światowy Dzień Poczty przypomina nie tylko o tradycyjnej korespondencji, ale także o społecznej roli sieci pocztowej. Poczta pozostaje również ważna dla biznesu. Codziennie za jej pośrednictwem przemieszczają się towary, dokumenty i przesyłki handlowe między miastami i krajami. Wraz z rozwojem handlu internetowego znaczenie przesyłek i logistyki tylko wzrosło. Dlatego nawet w dobie komunikatorów i poczty elektronicznej fizyczna sieć pocztowa nigdzie nie zniknęła.

Ciekawostki o poczcie

Historia poczty obfituje w wiele niezwykłych faktów. Na przykład pierwszy znany dokument pocztowy znaleziono w Egipcie i datuje się on na około 255 rok przed naszą erą . Jednocześnie zorganizowane systemy przekazywania wiadomości istniały już wcześniej — korzystali z nich władcy i instytucje państwowe.

Co ciekawe, pierwsze kraje-założyciele Międzynarodowego Związku Pocztowego nie były wyłącznie europejskie. Wśród 22 państw, które podpisały Konwencję Berneńską w 1874 roku, znalazły się Egipt, Stany Zjednoczone, Imperium Osmańskie i inne kraje. To właśnie ta umowa pozwoliła stopniowo stworzyć wspólne zasady dotyczące poczty międzynarodowej.

Kolejny interesujący fakt dotyczy znaczków pocztowych. Światowy Związek Pocztowy posiada jedną z największych międzynarodowych kolekcji filatelistycznych. W jego Międzynarodowym Biurze w Bernie przechowywanych jest ponad 180 tysięcy znaczków z różnych krajów świata. Dla kolekcjonerów takie eksponaty mają nie tylko wartość materialną, ale także historyczną.

Poczta ma również swój własny pomnik w Bernie. Nazywa się on „Dookoła świata”. Rzeźba przedstawia pięciu posłańców, którzy symbolizują pięć kontynentów i przekazują sobie nawzajem listy. Pomnik odsłonięto w 1909 roku i stał się on jednym z symboli międzynarodowej współpracy pocztowej.

Jak obchodzony jest Światowy Dzień Poczty

W różnych krajach ten dzień obchodzony jest na różne sposoby. Operatorzy pocztowi mogą prezentować nowe usługi, organizować imprezy tematyczne oraz dni otwartych drzwi w oddziałach, centrach sortowania i muzeach pocztowych. Dzięki temu ludzie mogą zobaczyć, jak działa poczta nie tylko za okienkiem, ale także za kulisami. Szczególne miejsce zajmuje filatelistyka — kolekcjonowanie znaczków pocztowych i innych znaków opłaty pocztowej. Z okazji Światowego Dnia Poczty w różnych krajach organizowane są wystawy, emitowane są specjalne znaczki i stemple pocztowe. Czasami powstają pamiątkowe upominki poświęcone historii poczty lub konkretnemu wydarzeniu.

Kolejną tradycją są różnorodne konkursy dla dzieci i młodzieży. Światowy Związek Pocztowy organizuje międzynarodowy konkurs pisania listów dla uczniów w wieku od 9 do 15 lat. Został on zainicjowany w 1971 roku, aby zachęcić dzieci do pisania i pomóc im rozwijać umiejętności komunikacji za pośrednictwem listów. Co roku bierze w nim udział ponad milion dzieci z różnych krajów. W niektórych krajach 9 października nagradza się również pracowników poczty za dobrą pracę. Organizuje się konferencje, seminaria, wydarzenia kulturalne i sportowe. Można również wyróżniać zwycięzców krajowych etapów międzynarodowego konkursu na pisanie listów.

Dlaczego ten dzień jest ważny właśnie teraz

Na pierwszy rzut oka może się wydawać, że w erze komunikatorów, poczty elektronicznej i wideorozmów zwykła poczta nie ma już takiego znaczenia. Jednak w rzeczywistości jej rola po prostu uległa zmianie. Obecnie ludzie rzadziej wysyłają listy papierowe, za to znacznie częściej zamawiają towary, otrzymują dokumenty i wysyłają paczki. Operatorzy pocztowi nadal pozostają przy tym częścią wielkiej międzynarodowej infrastruktury.

Właśnie dlatego Światowy Dzień Poczty to nie tylko okazja, by wspomnieć stare listy, znaczki i listonoszy. To szansa, by dostrzec, jak bardzo system ten zmienił się w ciągu ostatniego półtora stulecia. Od posłańców i papierowych kopert doszła do międzynarodowej logistyki, usług cyfrowych i dostarczania miliardów przesyłek. Jednak główna idea pozostała ta sama — pomagać ludziom pozostawać w kontakcie, nawet gdy dzieli ich setki lub tysiące kilometrów.

W 2026 roku Światowy Dzień Poczty przypada w piątek, 9 października. Tego dnia na całym świecie po raz kolejny będzie się mówić o pracy służb pocztowych, o ludziach, którzy codziennie dostarczają przesyłki, oraz o tym, jak poczta nieustannie zmienia się wraz ze społeczeństwem.

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