Праздник 9 октября 2026 года — Всемирный день почты: история и интересные факты

9 октября во всём мире отмечают Всемирный день почты. Эта дата связана с созданием Всемирного почтового союза, который более 150 лет назад помог странам договориться о совместных правилах международной переписки. Сегодня почта — это уже не только письма и почтальоны, а огромная система, которая доставляет посылки, документы, товары и даже предоставляет финансовые услуги.

Всемирный день почты ежегодно отмечается 9 октября. Именно в этот день в 1874 году в Берне, столице Швейцарии, представители 22 стран подписали Бернский договор. Он положил начало Генеральному почтовому союзу — организации, которая впоследствии получила название Всемирный почтовый союз, или ВПС. Официально Всемирный день почты появился гораздо позже. Его провозгласили в 1969 году на Всемирном почтовом конгрессе в Токио. С тех пор 9 октября стало днём, когда в разных странах говорят о значении почтовой связи и её роли в жизни людей.

Дата выбрана неслучайно. Она совпадает с годовщиной создания Всемирного почтового союза. В 2024 году организация отметила уже 150 лет со дня подписания Бернского договора. За это время почта прошла путь от бумажных писем и марок до сложной международной системы доставки и цифровых сервисов.

Зачем был создан Всемирный почтовый союз

В XIX веке отправить письмо в другую страну было значительно сложнее, чем сейчас. Различные государства имели собственные правила, тарифы и почтовые системы. Для международной корреспонденции часто приходилось заключать отдельные двусторонние соглашения. Из-за этого письмо могло проходить через несколько стран, и на каждом этапе возникали новые правила и платежи. С развитием торговли и международных связей такая система стала неудобной. Требовались общие правила, которые позволили бы проще пересылать почту через границы. Именно поэтому в 1874 году представители 22 государств собрались в Берне и договорились создать единое почтовое пространство для международного обмена письмами.

Новую организацию сначала назвали Генеральным почтовым союзом. Уже через четыре года, в 1878 году, в связи с быстрым расширением её состава название изменили на Всемирный почтовый союз. Сегодня это специализированное учреждение ООН, которое помогает странам сотрудничать в сфере почтовой связи.

Как почта изменила мир

На протяжении веков почта была одним из главных способов передачи информации на большие расстояния. Еще задолго до появления современных почтовых служб правители использовали гонцов, а на важных маршрутах создавали специальные станции для смены лошадей и более быстрой доставки сообщений. Постепенно возможность отправлять письма получили не только государственные учреждения или состоятельные люди, но и обычные граждане.

Большую роль в развитии почты сыграла реформа в Великобритании в 1840 году. Сэр Роуленд Хилл предложил систему, при которой отправитель заранее оплачивал отправку письма. Тогда же появилась знаменитая почтовая марка «Пенни Блэк», которую считают первой в мире почтовой маркой. Такой подход значительно упростил пользование почтой и стал важным шагом в развитии современной почтовой системы.

Международная почта также постепенно становилась быстрее. В начале XX века к доставке начали активно привлекать авиацию. В 1911 году французский пилот Анри Пекке совершил один из первых официальных авиапочтовых рейсов в Индии. Он перевез около 6500 почтовых отправлений из Аллахабада в Найни. Полет длился 27 минут, а расстояние составляло около 10 километров.

Чем занимается почта сегодня

Сегодня почта — это гораздо больше, чем просто обычные письма. Почтовые операторы доставляют посылки, документы, покупки из интернет-магазинов и другие отправления. Во многих странах почтовые сети также помогают людям получать финансовые услуги, осуществлять платежи и денежные переводы. По данным ООН, через почтовые сети базовыми финансовыми услугами пользуются более 1,5 миллиарда человек в мире.

Особенно важной почта остается для жителей небольших населенных пунктов и отдаленных районов. Там почтовое отделение может быть одним из немногих мест, где человек может получить не только посылку или письмо, но и доступ к другим необходимым услугам. Именно поэтому Всемирный день почты напоминает не только о традиционной переписке, но и о социальной роли почтовой сети. Почта также остается важной для бизнеса. Через неё ежедневно перемещаются товары, документы и коммерческие отправления между городами и странами. С развитием онлайн-торговли значение посылок и логистики только возросло. Поэтому даже во времена мессенджеров и электронной почты физическая почтовая сеть никуда не исчезла.

Интересные факты о почте

История почты богата необычными фактами. Например, первый известный почтовый документ был найден в Египте, и он датируется примерно 255 годом до нашей эры . В то же время организованные системы передачи сообщений существовали еще раньше — ими пользовались правители и государственные структуры.

Интересно, что первые страны-учредители Международного почтового союза были не только европейскими. Среди 22 государств, подписавших Бернский договор в 1874 году, были Египет, США, Османская империя и другие страны. Именно это соглашение позволило постепенно создать общие правила для международной почты.

Еще один интересный факт касается почтовых марок. Всемирный почтовый союз обладает одной из крупнейших международных почтовых коллекций. В его Международном бюро в Берне хранится более 180 тысяч марок из разных стран мира. Для коллекционеров такие экспонаты имеют не только материальную, но и историческую ценность.

Почта также имеет собственный памятник в Берне. Его называют монументом «Вокруг света». Скульптура изображает пятерых посланников, символизирующих пять континентов и передающих письма друг другу. Памятник открыли в 1909 году, и он стал одним из символов международного почтового сотрудничества.

Как отмечают Всемирный день почты

В разных странах этот день проходит по-разному. Почтовые операторы могут представлять новые услуги, проводить тематические мероприятия и организовывать дни открытых дверей в отделениях, сортировочных центрах и почтовых музеях. Так люди могут увидеть, как работает почта не только за окошком, но и за кулисами. Отдельное место занимает филателия — коллекционирование почтовых марок и других знаков почтовой оплаты. Ко Всемирному дню почты в разных странах проводят выставки, выпускают специальные марки и почтовые штемпеля. Иногда создают памятные сувениры, посвященные истории почты или какому-либо событию.

Еще одна традиция — разнообразные конкурсы для детей и молодежи. Всемирный почтовый союз проводит международный конкурс письма для школьников в возрасте от 9 до 15 лет. Его учредили в 1971 году, чтобы поощрять детей к письму и помогать им развивать навыки общения посредством писем. Ежегодно в нём принимают участие более миллиона детей из разных стран. В некоторых странах 9 октября также награждают работников почты за хорошую работу. Проводятся конференции, семинары, культурные и спортивные мероприятия. Также могут чествовать победителей национальных этапов международного конкурса по написанию писем.

Почему этот день важен сейчас

На первый взгляд может показаться, что в эпоху мессенджеров, электронной почты и видеозвонков обычная почта уже не имеет такого значения. Но на самом деле её роль просто изменилась. Теперь люди реже отправляют бумажные письма, зато значительно чаще заказывают товары, получают документы и пересылают посылки. Почтовые операторы при этом продолжают оставаться частью большой международной инфраструктуры.

Именно поэтому Всемирный день почты — это не только повод вспомнить старые письма, марки и почтальонов. Это возможность увидеть, насколько сильно изменилась система за последние полтора века. От гонцов и бумажных конвертов она прошла путь до международной логистики, цифровых сервисов и доставки миллиардов отправлений. Но главная идея осталась прежней — помогать людям оставаться на связи, даже когда между ними сотни или тысячи километров.

В 2026 году Всемирный день почты приходится на пятницу, 9 октября. В этот день во всём мире в очередной раз будут говорить о работе почтовых служб, о людях, которые ежедневно доставляют отправления, и о том, как почта продолжает меняться вместе с обществом.

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