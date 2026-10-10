В Хорватии перевернулись 11 вагонов грузового поезда с зерном

В Хорватии недалеко от Риеки произошла авария грузового поезда частной компании Transagent. С рельсов сошли и перевернулись 11 вагонов, которые, вероятно, перевозили украинское зерно.

Авария произошла утром 10 октября на подъезде к станции Меджа. Перед инцидентом машинист сообщил диспетчеру об отказе тормозов и невозможности остановить поезд. Из-за аварии движение на соответствующем участке железной дороги приостановили.

Министр морского транспорта и инфраструктуры Хорватии Олег Буткович заявил, что причиной не могла быть неисправность железнодорожной инфраструктуры. Среди основных версий рассматривают техническую неисправность поезда и человеческую ошибку.

Для ликвидации последствий аварии потребуется время, поскольку поезд сошел с рельсов на развязке. Окончательную причину инцидента установят по результатам официального расследования.

Источник: Teklic.hr

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