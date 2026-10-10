У Хорватії перекинулося 11 вагонів вантажного потяга із зерном

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У Хорватії поблизу Рієки сталася аварія вантажного потяга приватної компанії Transagent. З рейок зійшли та перекинулися 11 вагонів, які, ймовірно, перевозили українське зерно.

Аварія сталася вранці 10 жовтня на під’їзді до станції Меджа. Перед інцидентом машиніст повідомив диспетчеру про відмову гальм і неможливість зупинити потяг. Через аварію рух на відповідній ділянці залізниці призупинили.

Міністр морського транспорту та інфраструктури Хорватії Олег Буткович заявив, що причиною не могла бути несправність залізничної інфраструктури. Серед основних версій розглядають технічну несправність потяга та людську помилку.

Для ліквідації наслідків аварії знадобиться час, оскільки потяг зійшов із рейок на розвилці. Остаточну причину інциденту встановлять за результатами офіційного розслідування.

Джерело: Teklic.hr

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