В Израиле лидер партии «Яшар!» Гади Айзенкот обратился к генеральному прокурору Гали Бахарав-Миаре с призывом до выборов принять решение, предъявлять ли обвинения бывшему главе аппарата премьер-министра Биньямина Нетаньяху Цахи Браверману и другим лицам. Об этом сообщает Jerusalem Post.

Обращение Айзенкота связано с данными полицейского расследования, согласно которым Браверман подтвердил, что изменил зафиксированное время телефонного разговора Нетаньяху с его военным секретарем утром 7 октября. Айзенкот попросил Бахарав-Миару предоставить ответ на его обращение до 16 октября.

Изменение времени разговора

Бывший военный секретарь премьер-министра, генерал-майор резерва Ави Гиль, заявил, что в январе 2024 года стенографистка из канцелярии премьер-министра сообщила ему об указании изменить время его телефонного разговора с Нетаньяху 7 октября — с 6:40 на 6:29. По словам Гиля, указание поступило от Бравермана.

Гиль также рассказал, что в конце октября 2023 года получил информацию о необычном сборе официальных записей и стенографических расшифровок в канцелярии премьер-министра, который, по его словам, происходил вопреки установленным процедурам. Он обращался к генеральному прокурору по поводу правил доступа к таким материалам и их копирования, а после того, как узнал об изменении времени, проинформировал ее повторно.

Больше актуальных новостей — в Telegram-канале UA.News Telegram.

Дело передали прокурорам

Бравермана допросили с предупреждением о возможной уголовной ответственности в ноябре 2024 года. Следователи собрали показания и изъяли документы и компьютерные файлы, в том числе оригинальную и измененную версии служебной записи.

Высокопоставленный сотрудник полиции заявил, что следователи установили доказательную базу для возможного обвинения Бравермана в подделке и передали материалы в Государственную прокуратуру для принятия решения. В то же время признание изменения служебной записи само по себе не означает признания уголовного правонарушения, а обвинения по делу еще не предъявлены.

Адвокат Бравермана Жак Хен ранее утверждал, что его клиент действовал в пределах своих полномочий, исправляя ошибку в записи. Прокуроры должны установить, было ли это законным исправлением или несанкционированным изменением официального документа. Партия «Ликуд» заявила, что следователи якобы рекомендовали закрыть дело, однако представители полиции сообщили о наличии доказательной базы для преследования.

Читай нас в