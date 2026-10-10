Ейзенкот закликав ухвалити рішення у справі Бравермана до виборів — Jerusalem Post

В Ізраїлі лідер партії «Яшар!» Гаді Ейзенкот звернувся до генеральної прокурорки Галі Бахарав-Міари із закликом до виборів ухвалити рішення, чи висувати обвинувачення колишньому главі апарату прем’єр-міністра Біньяміна Нетаньягу Цахі Браверману та іншим особам. Про це повідомляє Jerusalem Post.

Звернення Ейзенкота пов’язане з даними поліцейського розслідування, за якими Браверман підтвердив, що змінив зафіксований час телефонної розмови Нетаньягу з його військовим секретарем уранці 7 жовтня. Ейзенкот попросив Бахарав-Міару надати відповідь на його звернення до 16 жовтня.

Зміна часу розмови

Колишній військовий секретар прем’єра, генерал-майор резерву Аві Гіль, заявив, що в січні 2024 року стенографістка з канцелярії прем’єр-міністра повідомила йому про вказівку змінити час його телефонної розмови з Нетаньягу 7 жовтня — з 6:40 на 6:29. За словами Гіля, вказівка надійшла від Бравермана.

Гіль також розповів, що наприкінці жовтня 2023 року отримав інформацію про незвичне збирання офіційних записів і стенографічних розшифровок у канцелярії прем’єра, яке, за його словами, відбувалося всупереч усталеним процедурам. Він звертався до генеральної прокурорки щодо правил доступу й копіювання таких матеріалів, а після того, як дізнався про зміну часу, поінформував її повторно.

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Справу передали прокурорам

Бравермана допитали з попередженням про можливу кримінальну відповідальність у листопаді 2024 року. Слідчі зібрали свідчення та вилучили документи й комп’ютерні файли, зокрема оригінальну та змінену версії службового запису.

Високопосадовець поліції заявив, що слідчі встановили доказову базу для можливого обвинувачення Бравермана у підробленні та передали матеріали до Державної прокуратури для ухвалення рішення. Водночас визнання зміни службового запису саме по собі не означає визнання кримінального правопорушення, а обвинувачення у справі ще не висунуто.

Адвокат Бравермана Жак Хен раніше стверджував, що його клієнт діяв у межах своїх повноважень, виправляючи помилку в записі. Прокурори мають встановити, чи було це законним виправленням, чи несанкціонованою зміною офіційного документа. Партія «Лікуд» заявила, що слідчі нібито рекомендували закрити справу, однак представники поліції повідомили про наявність доказової бази для переслідування.

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