W Izraelu lider partii Jaszar! Gadi Eisenkot zwrócił się do prokurator generalnej Gali Baharav-Miary z apelem o podjęcie przed wyborami decyzji, czy postawić zarzuty byłemu szefowi kancelarii premiera Binjamina Netanjahu, Cachiemu Bravermanowi, oraz innym osobom. Poinformował o tym Jerusalem Post.

Apel Eisenkota jest związany z ustaleniami śledztwa policyjnego, zgodnie z którymi Braverman potwierdził, że zmienił odnotowaną godzinę rozmowy telefonicznej Netanjahu z jego sekretarzem wojskowym rano 7 października. Eisenkot poprosił Baharav-Miarę o odpowiedź na jego apel do 16 października.

Zmiana godziny rozmowy

Były sekretarz wojskowy premiera, generał major rezerwy Awi Gil, oświadczył, że w styczniu 2024 roku stenografka z kancelarii premiera poinformowała go o poleceniu zmiany godziny jego rozmowy telefonicznej z Netanjahu 7 października z 6:40 na 6:29. Według Gila polecenie pochodziło od Bravermana.

Gil opowiedział również, że pod koniec października 2023 roku otrzymał informacje o nietypowym gromadzeniu oficjalnych zapisów i transkrypcji stenograficznych w kancelarii premiera, które, jak powiedział, odbywało się wbrew ustalonym procedurom. Zwracał się do prokurator generalnej w sprawie zasad dostępu do takich materiałów i ich kopiowania, a po tym, jak dowiedział się o zmianie godziny, ponownie ją poinformował.

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Sprawę przekazano prokuratorom

Braverman został przesłuchany z ostrzeżeniem o możliwej odpowiedzialności karnej w listopadzie 2024 roku. Śledczy zebrali zeznania oraz zabezpieczyli dokumenty i pliki komputerowe, w tym oryginalną i zmienioną wersję służbowego zapisu.

Wysoki rangą funkcjonariusz policji oświadczył, że śledczy ustalili podstawę dowodową do możliwego postawienia Bravermanowi zarzutu fałszerstwa i przekazali materiały do Prokuratury Państwowej w celu podjęcia decyzji. Jednocześnie przyznanie się do zmiany służbowego zapisu samo w sobie nie oznacza przyznania się do przestępstwa, a w sprawie nie postawiono jeszcze zarzutów.

Adwokat Bravermana, Jacques Chen, wcześniej twierdził, że jego klient działał w granicach swoich uprawnień, korygując błąd w zapisie. Prokuratorzy muszą ustalić, czy była to zgodna z prawem korekta, czy nieuprawniona zmiana oficjalnego dokumentu. Partia Likud oświadczyła, że śledczy rzekomo zalecili zamknięcie sprawy, jednak przedstawiciele policji poinformowali o istnieniu podstawy dowodowej do ścigania.

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