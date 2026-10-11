W Polsce policja otrzymała informacje o możliwym zamachu na premiera Donalda Tuska oraz ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka-Kamysza. Poinformował o tym rzecznik ministra koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński. Jak przekazał, odpowiednie służby już podjęły działania w tej sprawie. Informacje dotyczą możliwego zagrożenia, a nie potwierdzonego zamachu.

Komunikat policji

Jak informuje Interia, informacje o możliwym zagrożeniu trafiły do policji. Komunikat dotyczy dwóch członków polskiego rządu: szefa rządu i kierownika resortu obrony.

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Spotkanie służb

Jeszcze w niedzielę ma odbyć się spotkanie funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, policji i Służby Ochrony Państwa. O planowanym spotkaniu również poinformował Dobrzyński. Opublikowane informacje określają zagrożenie jako możliwe. Nie ma w nich danych potwierdzających dokonanie zamachu.

Nie sprecyzowano również, jakie dokładnie działania podjęły służby. Materiał nie informuje o wynikach spotkania, ponieważ jest ono dopiero zaplanowane.

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