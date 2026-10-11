В Польше полиция получила информацию о возможном покушении на премьер-министра Дональда Туска и министра национальной обороны Владислава Косиняка-Камыша. Об этом сообщил представитель министра-координатора специальных служб Яцек Добжиньский. По его словам, соответствующие службы уже приняли меры по этому делу. Информация касается именно возможной угрозы, а не подтвержденного покушения.

Сообщение полиции

Как сообщает Interia, информация о возможной угрозе поступила в полицию. В сообщении говорится о двух членах польского правительства: главе правительства и руководителе оборонного ведомства.

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Встреча служб

Еще в воскресенье должна состояться встреча сотрудников Агентства внутренней безопасности, полиции и Службы охраны государства. О запланированной встрече также сообщил Добжиньский. Опубликованная информация определяет угрозу как возможную. Данных, подтверждающих совершение покушения, в ней нет.

Также не уточняется, какие именно меры приняли службы. В материале не сообщается о результатах встречи, поскольку она только запланирована.

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