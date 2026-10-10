在以色列，“亚沙尔！”党领袖加迪·艾森科特呼吁总检察长加莉·巴哈拉夫-米亚拉在选举前决定，是否对总理本雅明·内塔尼亚胡的前办公厅主任察希·布拉弗曼及其他人员提出指控。据《耶路撒冷邮报》报道。

艾森科特的呼吁与警方调查结果有关。根据调查结果，布拉弗曼确认，他修改了10月7日上午内塔尼亚胡与其军事秘书通话的记录时间。艾森科特要求巴哈拉夫-米亚拉在10月16日前回复其请求。

更改通话时间

总理的前军事秘书、预备役少将阿维·吉尔表示，2024年1月，总理办公室的一名速记员告诉他，有指示将他10月7日与内塔尼亚胡的通话时间从6:40改为6:29。吉尔表示，该指示来自布拉弗曼。

吉尔还称，2023年10月底，他获悉总理办公室正在以不同寻常的方式收集官方记录和速记文字记录，而这据他所说违反了既定程序。他曾就获取和复制此类材料的规则联系总检察长，并在得知时间被修改后再次告知她。

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案件已移交检察官

布拉弗曼于2024年11月在被警告可能承担刑事责任的情况下接受讯问。调查人员收集了证词，并扣押了文件和计算机文件，其中包括公务记录的原始版本和修改版本。

一名警方高级官员表示，调查人员已确立了可能以伪造罪起诉布拉弗曼的证据基础，并将材料移交国家检察院作出决定。与此同时，承认修改公务记录本身并不意味着承认刑事犯罪，案件尚未提出指控。

布拉弗曼的律师雅克·亨此前辩称，其当事人在更正记录中的错误时是在权限范围内行事。检察官必须确定，这究竟是合法更正，还是未经授权修改官方文件。利库德集团表示，调查人员据称建议结案，但警方代表称存在提起诉讼的证据基础。

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