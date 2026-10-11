Na Cyprze w poniedziałek w pełni rozpocznie działalność nowy dyrektoriat ds. zwalczania przestępczości zorganizowanej, nazywany „cypryjskim FBI”. Na jego czele stanie Christos Andreou. Głównym zadaniem tej struktury będzie likwidowanie całych siatek przestępczych i ich finansów, a nie ściganie pojedynczych sprawców.

Prezydent Cypru Nikos Christodoulides oświadczył, że nowy organ zmieni podejście państwa do zwalczania poważnej przestępczości. W nagranym wystąpieniu powiedział, że dyrektoriat utworzono na wzór takich struktur jak Europol i FBI. Według niego organ ma połączyć pod jednym dowództwem główne możliwości operacyjne policji oraz wzmocnić współpracę z europejskimi i międzynarodowymi organami ścigania, informuje Cyprus Mail.

Struktura nowego organu

W skład dyrektoriatu wejdą cztery poddyrektoriaty: wywiadu i operacji specjalnych, zwalczania narkotyków, dochodzeń w sprawie przestępczości zorganizowanej oraz analizy strategicznej i stosunków międzynarodowych. Policja oświadczyła, że struktura faktycznie działała już od kilku miesięcy, a co najmniej cztery jej sprawy są już w sądach.

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Dostęp do danych komunikacyjnych

Szef policji Themistos Arnaoutis wcześniej zaznaczał, że organom ścigania brakuje ważnego narzędzia: na Cyprze nie ma ustawy pozwalającej na podsłuchiwanie rozmów telefonicznych. Nazwał to słabym punktem śledztw. Według niego podsłuchy powinny być prowadzone na podstawie decyzji sądu, którą powinien zatwierdzić prokurator generalny, oraz pod niezależnym nadzorem.

Minister sprawiedliwości Costas Fytiris zaproponował zmianę artykułu 17 Konstytucji, aby rozszerzyć dostęp do danych komunikacyjnych w sprawach dotyczących poważnych przestępstw. Andreou, powołując się na europejską ocenę, oświadczył, że około 85% z 731 najgroźniejszych siatek przestępczych w Europie wykorzystuje legalny biznes do prowadzenia lub ukrywania swojej działalności.

Dyrektoriat nie ma jeszcze własnego budynku. W budżecie ministerstwa sprawiedliwości na przyszły rok przewidziano 4 842 500 euro na zakup lokalu przy ulicy Ifigenias w pobliżu alei Nikis w Nikozji.

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