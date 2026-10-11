На Кипре в понедельник полноценно начнет работу новый директорат по борьбе с организованной преступностью, который называют «кипрским ФБР». Его возглавит Христос Андреу. Основной задачей структуры будет ликвидация целых преступных сетей и их финансов, а не преследование отдельных правонарушителей.

Президент Кипра Никос Христодулидис заявил, что новый орган изменит подход государства к противодействию тяжким преступлениям. В записанном обращении он сказал, что директорат создан по образцу таких структур, как Европол и ФБР. По его словам, орган должен объединить под единым командованием основные оперативные возможности полиции и усилить сотрудничество с европейскими и международными правоохранительными органами, сообщает Cyprus Mail.

Структура нового органа

В состав директората войдут четыре поддиректората: разведки и специальных операций, борьбы с наркотиками, расследования организованной преступности, а также стратегического анализа и международных отношений. В полиции заявили, что структура фактически работала в течение нескольких месяцев, а по меньшей мере четыре ее дела уже находятся в судах.

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Доступ к коммуникационным данным

Глава полиции Фемистос Арнаутис ранее отмечал, что правоохранителям не хватает важного инструмента: на Кипре нет закона, который позволял бы перехватывать телефонные разговоры. Он назвал это слабым местом расследований. По его словам, перехваты должны осуществляться по решению суда, которое должен одобрить генеральный прокурор, и при независимом надзоре.

Министр юстиции Костас Фитирис предложил внести изменения в статью 17 Конституции, чтобы расширить доступ к коммуникационным данным по делам о тяжких преступлениях. Андреу, ссылаясь на европейскую оценку, заявил, что около 85% из 731 наиболее опасной преступной сети в Европе используют легальный бизнес для ведения или сокрытия своей деятельности.

Собственного здания у директората пока нет. В бюджете министерства юстиции на следующий год предусмотрено 4 842 500 евро на приобретение помещения на улице Ифигениас возле проспекта Никис в Никосии.

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