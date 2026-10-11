塞浦路斯新的打击有组织犯罪局将于周一全面投入运作，该机构被称为“塞浦路斯联邦调查局”。该局将由克里斯托斯·安德烈乌领导。其主要任务将是瓦解整个犯罪网络及其资金，而非追捕个别违法者。

塞浦路斯总统尼科斯·赫里斯托祖利季斯表示，新机构将改变国家应对严重犯罪的方式。他在一段录制的视频讲话中称，该局是以欧洲刑警组织和美国联邦调查局等机构为范本设立的。他表示，该机构将把警方的主要行动能力置于统一指挥之下，并加强与欧洲及国际执法机构的合作，据《Cyprus Mail》报道。

新机构的结构

该局将包括四个分局：情报与特别行动、禁毒、有组织犯罪调查，以及战略分析与国际关系。警方表示，该机构实际上已运作数月，其至少四起案件已进入法院审理。

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获取通信数据

警察局长费米斯托斯·阿尔瑙蒂斯此前指出，执法部门缺少一项重要工具：塞浦路斯没有允许截听电话通话的法律。他称这是调查中的薄弱环节。据他所说，截听应依据法院命令进行，该命令应由总检察长批准，并接受独立监督。

司法部长科斯塔斯·菲提里斯提议修改宪法第17条，以扩大在严重犯罪案件中获取通信数据的权限。安德烈乌援引一项欧洲评估称，欧洲731个最危险犯罪网络中约85%利用合法企业开展或掩盖其活动。

该局目前尚无自己的办公楼。司法部明年的预算中已拨款4,842,500欧元，用于购买位于尼科西亚尼基斯大道附近伊菲革涅亚斯街的房产。

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