В США вице-президент Джей Ди Вэнс приостановил для Microsoft участие в программе трудовой сертификации PERM, которая является первым шагом для получения иностранными работниками постоянного проживания, или грин-карты. Он обвинил компанию в злоупотреблении системой, сообщает NDTV World.

Позиция Microsoft

В Microsoft заявили, что около 80% из примерно 6 тысяч заявлений на визы H-1B, поданных за прошлый финансовый год, касались продления или изменения статуса действующих сотрудников, а не найма новых людей.

Остальные заявления для новых сотрудников, по утверждению компании, касались людей, которые уже законно находились в Соединенных Штатах и решили трудоустроиться в Microsoft. В компании отметили, что такие работники составляют лишь 1% ее рабочей силы в США и не являются новыми прибывшими в страну.

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Заявления об оплате труда

Microsoft также подчеркнула, что подает петиции H-1B только для лиц, соответствующих строгим требованиям этой визовой категории. Компания заявила, что выплачивает своим сотрудникам одни из самых высоких вознаграждений в технологическом секторе, а сотрудники с визами H-1B получают такую же оплату, как и другие работники за сопоставимую работу.

В Microsoft добавили, что большинство ее сотрудников в США являются американцами, и выразили готовность предоставить администрации дополнительную информацию.

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