Премьер-министр Пакистана Шехбаз Шариф осудил атаки хуситов на Саудовскую Аравию, в частности на Международный аэропорт имени короля Халида в Эр-Рияде и Международный аэропорт Абха. В публикации в X он подтвердил приверженность Пакистана суверенитету, территориальной целостности и безопасности королевства, сообщает Dawn.

Заявление о поддержке королевства

Шариф заявил, что в результате атак были жертвы среди гражданского населения. Он также отметил бдительность и профессионализм саудовских вооруженных сил и возглавляемой Саудовской Аравией коалиции в Йемене при перехвате баллистических ракет.

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Премьер Пакистана выразил непоколебимую солидарность с Саудовской Аравией и заявил о полной поддержке ее права на самооборону.

Ссылка на оборонное соглашение

По словам Шарифа, обязательства Пакистана соответствуют Совместному оборонному соглашению в Мекке и недавним решениям его Стратегического политического и оборонного комитета. Он призвал хуситов немедленно прекратить атаки и заявил, что Пакистан продолжит поддерживать Саудовскую Аравию перед лицом этих угроз.

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