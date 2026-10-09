Premier Pakistanu Shehbaz Sharif potępił ataki Huti na Arabię Saudyjską, w tym na Międzynarodowy Port Lotniczy im. Króla Chaleda w Rijadzie oraz Międzynarodowy Port Lotniczy w Abha. We wpisie na X potwierdził zaangażowanie Pakistanu na rzecz suwerenności, integralności terytorialnej i bezpieczeństwa królestwa, podaje Dawn.

Oświadczenie o poparciu dla królestwa

Sharif oświadczył, że w wyniku ataków doszło do ofiar wśród ludności cywilnej. Zwrócił również uwagę na czujność i profesjonalizm saudyjskich sił zbrojnych oraz kierowanej przez Arabię Saudyjską koalicji w Jemenie podczas przechwytywania rakiet balistycznych.

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Premier Pakistanu wyraził niezachwianą solidarność z Arabią Saudyjską i zadeklarował pełne poparcie dla jej prawa do samoobrony.

Odniesienie do umowy obronnej

Według Sharifa zobowiązania Pakistanu są zgodne ze Wspólną Umową Obronną w Mekce oraz niedawnymi decyzjami jej Strategicznego Komitetu Politycznego i Obronnego. Wezwał Huti do natychmiastowego zaprzestania ataków i oświadczył, że Pakistan nadal będzie wspierał Arabię Saudyjską w obliczu tych zagrożeń.

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