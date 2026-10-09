Kanada i UE rozpoczną nowy sojusz na szczycie w Montrealu — RMF24

Premier Kanady Mark Carney oświadczył, że podczas szczytu w Montrealu 29–30 października Kanada i Unia Europejska rozpoczną nowy „transformacyjny sojusz”. W wydarzeniu mają uczestniczyć przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oraz przewodniczący Rady Europejskiej António Costa.

Carney poinformował o tym na konferencji prasowej w Sherbrooke, w kanadyjskiej prowincji Quebec. Jak podaje RMF24, premier podkreślił, że nowy format współpracy stworzy znaczące możliwości dla Quebecu i ma wzmocnić prowincję w ramach Kanady.

Obszary współpracy

Pod koniec września Politico pisało, że przyszłe partnerstwo może obejmować porozumienia dotyczące usunięcia barier w handlu cyfrowym, wsparcia Ukrainy, inwestycji w walkę z pożarami lasów oraz przyspieszenia inwestycji w sektor minerałów krytycznych.

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W projekcie wspólnego oświadczenia cytowanym przez publikację mowa była o pogłębianiu i integracji relacji Kanady i UE dzięki wspólnym wartościom, dostępowi do handlu oraz komplementarności gospodarek. Strony planują także uzgadniać strategie i standardy oraz skoncentrować się na rozwoju niskoemisyjnych i stabilnych źródeł energii — od skroplonego gazu ziemnego i wodoru po energię słoneczną, wiatrową i jądrową.

Dyskusja o statusie stowarzyszonym

We wrześniu von der Leyen, podczas wizyty Carneya w Parlamencie Europejskim, oświadczyła, że jest gotowa pracować nad otwarciem Kanadzie drogi do statusu pierwszego stowarzyszonego członka UE. Kanadyjski premier jednocześnie podkreślił, że jego kraj nie ubiega się o pełne członkostwo w Unii Europejskiej.

Kanada już współpracuje z UE w dziedzinie obronności: jest jedynym państwem spoza Unii Europejskiej uczestniczącym w programie SAFE, którego celem jest wzmacnianie zdolności obronnych.

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