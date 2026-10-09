Канада и ЕС начнут новый союз на саммите в Монреале — RMF24

Премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что во время саммита в Монреале 29–30 октября Канада и Европейский Союз начнут новый «трансформационный союз». В мероприятии должны принять участие председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и председатель Европейского совета Антониу Кошта.

Карни сообщил об этом на пресс-конференции в Шербруке, в канадской провинции Квебек. Как сообщает RMF24, премьер подчеркнул, что новый формат сотрудничества создаст значительные возможности для Квебека и должен укрепить провинцию в составе Канады.

Направления сотрудничества

В конце сентября Politico писало, что будущее партнерство может включать договоренности об устранении барьеров в цифровой торговле, поддержке Украины, инвестициях в борьбу с лесными пожарами и ускорении инвестиций в сектор критически важных полезных ископаемых.

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В проекте совместного заявления, который цитировало издание, говорилось об углублении и интеграции отношений Канады и ЕС благодаря общим ценностям, доступу к торговле и взаимодополняемости экономик. Стороны также планируют согласовывать стратегии и стандарты и сосредоточиться на развитии низкоуглеродных и стабильных источников энергии — от сжиженного природного газа и водорода до солнечной, ветровой и ядерной энергетики.

Дискуссия об ассоциированном статусе

В сентябре фон дер Ляйен во время визита Карни в Европейский парламент заявила о готовности работать над открытием для Канады пути к статусу первого ассоциированного члена ЕС. Канадский премьер при этом подчеркнул, что его страна не претендует на полное членство в Европейском Союзе.

Канада уже сотрудничает с ЕС в сфере обороны: она является единственным государством за пределами Европейского Союза, участвующим в программе SAFE, направленной на усиление оборонных возможностей.

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