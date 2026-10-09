加拿大与欧盟将在蒙特利尔峰会启动新联盟——RMF24

加拿大总理马克·卡尼表示，加拿大和欧盟将在10月29日至30日于蒙特利尔举行的峰会上启动一个新的“变革性联盟”。欧盟委员会主席乌尔苏拉·冯德莱恩和欧洲理事会主席安东尼奥·科斯塔预计将参加此次活动。

卡尼在加拿大魁北克省舍布鲁克举行的新闻发布会上作出上述表示。据RMF24报道，总理强调，这一新的合作模式将为魁北克创造重大机遇，并旨在加强该省在加拿大内部的地位。

合作领域

Politico在9月底写道，未来的伙伴关系可能涵盖消除数字贸易壁垒、支持乌克兰、投资森林火灾防治，以及加快对关键矿产领域的投资等协议。

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该媒体引用的一份联合声明草案提到，双方将凭借共同价值观、贸易准入和经济互补性，深化并整合加拿大与欧盟的关系。双方还计划协调战略和标准，并重点发展低碳且稳定的能源来源——从液化天然气和氢能，到太阳能、风能和核能。

关于联系成员地位的讨论

9月，冯德莱恩在卡尼访问欧洲议会期间表示，她愿意推动为加拿大开放获得欧盟首个联系成员地位的道路。加拿大总理同时强调，其国家并不寻求成为欧盟正式成员。

加拿大已在防务领域与欧盟合作：它是唯一参与旨在加强防务能力的SAFE计划的非欧盟国家。

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