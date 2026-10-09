Święto 9 października 2026 r — Dzień Psychologii Coachingu: historia i sposób obchodzenia tego święta

9 października na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Psychologii Coachingu — International Coaching Psychology Day. W 2026 roku przypada on w piątek i odbywa się już po raz czwarty. Dzień ten poświęcony jest rozwojowi psychologii coachingu, badaniom naukowym oraz rozpowszechnianiu informacji na temat podejść opartych na dowodach naukowych, stosowanych w pracy nad rozwojem osobistym, dobrostanem i celami zawodowymi.

Międzynarodowy Dzień Psychologii Coachingu to stosunkowo młode święto branżowe. Po raz pierwszy obchodzono go 6 października 2023 roku. Inicjatywa ta zrodziła się w międzynarodowej społeczności zajmującej się rozwojem psychologii coachingu, a pod względem organizacyjnym dzień ten jest ściśle powiązany z Międzynarodowym Towarzystwem Psychologii Coachingu (International Society for Coaching Psychology, ISCP).

Pomysł był dość prosty — zjednoczyć osoby pracujące w dziedzinie coachingu i psychologii oraz przedstawić szerszej publiczności, czym jest psychologia coachingu. Organizatorzy chcieli zwrócić uwagę nie tylko na samą praktykę coachingu, ale także na badania, na których może się ona opierać. Dlatego od samego początku dzień ten nie był pomyślany jako formalne święto zawodowe z uroczystościami, ale jako wydarzenie informacyjne i edukacyjne.

Pierwszy Dzień Psychologii Coachingu w 2023 roku zbiegł się z piątym dniem międzynarodowego kongresu poświęconego psychologii coachingu. Dało to możliwość jednoczesnego zorganizowania spotkań branżowych, omówienia nowych badań oraz zaprezentowania tej dziedziny osobom, które wcześniej nie miały z nią styczności. W 2024 roku dzień ten nadal obchodzono w ramach międzynarodowej społeczności zawodowej. W 2025 roku przypadł on na 10 października. Natomiast w 2026 roku data ponownie przesunęła się na 9 października. Oznacza to, że nie jest to stała data w każdym roku, lecz dzień, którego data jest powiązana z organizacją międzynarodowego kongresu poświęconego psychologii coachingu.

Dlaczego wybrano właśnie ten dzień

Data ta jest powiązana z międzynarodowym kongresem poświęconym psychologii coachingu. W 2026 roku szesnasty Międzynarodowy Kongres Psychologii Coachingu odbędzie się online w dniach od 5 do 9 października. Właśnie 9 października jest piątym dniem kongresu, który jednocześnie zbiega się z Międzynarodowym Dniem Psychologii Coachingu. Ten związek z kongresem nie jest przypadkowy. Społeczność zawodowa wykorzystuje ten dzień, aby pokazać, jak rozwija się ta dziedzina, jakie badania prowadzą specjaliści oraz gdzie psychologia coachingu znajduje zastosowanie w praktyce. W centrum uwagi znajdują się nie tylko rozmowy motywacyjne, ale także teoria, dane naukowe i standardy zawodowe.

W 2026 roku tematem międzynarodowego kongresu będzie „Positive and Coaching Psychology in Action: Theory, Research and Practice”, czyli psychologia pozytywna i coachingowa w praktyce, a także związek między teorią, badaniami i praktyką. Program obejmuje warsztaty, referaty i dyskusje branżowe. W ten sposób 9 października dla specjalistów to nie tylko okazja, by opowiedzieć o swoim zawodzie. To także szansa na omówienie, które metody mają rzeczywiście naukowe podstawy, jak prawidłowo je stosować oraz co nowego pojawiło się w tej dziedzinie.

Czym jest psychologia coachingu

Psychologię coachingu można w prostych słowach opisać jako kierunek, który wykorzystuje wiedzę z zakresu psychologii w pracy coachingowej. Jej celem jest pomoc człowiekowi w lepszym zrozumieniu własnych celów, zasobów, motywacji i sposobów działania. Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Coachingu opisuje to podejście jako proces mający na celu poprawę dobrostanu i efektywności człowieka w życiu osobistym i zawodowym. Praca ta powinna opierać się na teoriach psychologicznych, podejściach do uczenia się oraz badaniach naukowych.

Oznacza to, że psychologia coachingu to nie tylko zbiór motywujących fraz. Specjalista może wykorzystywać modele psychologiczne, badania nad zachowaniem, wiedzę na temat motywacji, uczenia się, mocnych stron człowieka oraz procesu zmiany zachowania. Ważne jest również to, że podejście oparte na dowodach zakłada oparcie się na danych naukowych, a nie wyłącznie na osobistym doświadczeniu samego coacha.

Badacze postrzegają coaching również jako profesjonalną relację wspomagającą między specjalistą a klientem. W centrum tego procesu znajduje się sam człowiek, jego cele oraz gotowość do pracy nad zmianami. Dlatego coach nie powinien po prostu dostarczać klientowi gotowych rozwiązań na każdą sytuację życiową. Jednocześnie psychologia coachingu ma swoje granice. Nie powinna zastępować psychoterapii ani pomocy medycznej w przypadkach, gdy dana osoba cierpi na zaburzenia psychiczne lub wymaga leczenia. Właśnie dlatego profesjonalne przygotowanie i zrozumienie granic kompetencji mają ogromne znaczenie dla specjalistów tej dziedziny.

Jak powstała międzynarodowa społeczność zajmująca się psychologią coachingu

Historia samej społeczności zawodowej rozpoczęła się na długo przed ustanowieniem międzynarodowego dnia. 18 grudnia 2006 roku w Londynie, podczas pierwszej międzynarodowej konferencji poświęconej psychologii coachingu, spotkało się 20 delegatów z różnych krajów. Dyskutowali oni nad utworzeniem międzynarodowej organizacji, która mogłaby zjednoczyć specjalistów właśnie w dziedzinie psychologii coachingu. W tamtym czasie istniały już międzynarodowe organizacje związane z coachingiem. Nie było jednak odrębnej międzynarodowej struktury poświęconej wyłącznie psychologii coachingu. Uczestnicy spotkania rozmawiali o konieczności międzynarodowej współpracy, badań, standardów zawodowych oraz wymiany doświadczeń między różnymi krajami.

Po tym spotkaniu powstało International Forum for Coaching Psychology. Początkowo była to dość nieformalna sieć z grupą dyskusyjną online. Z czasem zaczęła się rozwijać i przekształciła się w profesjonalną organizację. W kwietniu 2008 roku powstało Society for Coaching Psychology. Jej celem było rozwijanie psychologii coachingu na świecie, wspieranie badań oraz pomoc w kształtowaniu profesjonalnych podstaw tej dziedziny. W lipcu 2011 roku organizacja uzyskała zgodę na używanie nazwy International Society for Coaching Psychology.

Kolejny ważny etap nastąpił w 2016 roku. Wówczas stowarzyszenie utworzyło międzynarodowe centrum badawcze oraz ośrodki badawcze, aby wspierać współpracę specjalistów z różnych krajów. Właśnie rozwój badań stał się jednym z ważnych kierunków działalności społeczności zawodowej.

Gdzie stosuje się psychologię coachingu

Psychologia coachingu może być wykorzystywana w różnych sferach życia. Należą do nich: przywództwo, zarządzanie, rozwój zawodowy, praca zespołowa, edukacja, sprawy rodzinne, zdrowie i dobre samopoczucie. Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Coachingu podkreśla, że kierunek ten rozwija się właśnie na styku psychologii, nauczania i praktyki coachingu. Na przykład w środowisku zawodowym coaching może dotyczyć rozwoju umiejętności przywódczych, wyznaczania celów lub zmiany nawyków zawodowych. W edukacji uwaga może skupiać się na motywacji i nauczaniu. W kwestiach dobrostanu można mówić o nawykach, zasobach człowieka oraz sposobach utrzymywania zdrowszej równowagi w życiu.

Osobnym kierunkiem jest praca z zespołami. Tutaj uwaga skupia się nie tylko na pojedynczej osobie, ale także na tym, jak członkowie zespołu współdziałają ze sobą. Wiedza psychologiczna pomaga lepiej zrozumieć komunikację, motywację i zachowania ludzi w grupie. Jedną z ważnych cech psychologii coachingu jest przy tym orientacja na rozwój. Nie chodzi tylko o to, co obecnie niepokoi daną osobę, ale także o to, w jakim kierunku chce ona podążać dalej. Właśnie dlatego w pracy coachingowej wiele uwagi poświęca się celom, zasobom, mocnym stronom i konkretnym krokom.

Czym psychologia coachingu różni się od zwykłego coachingu

Coaching jako praktyka występuje w różnych formach i może być stosowany w życiu osobistym, biznesie, sporcie, edukacji i innych dziedzinach. Psychologia coachingu kładzie dodatkowy nacisk na teorie psychologiczne i badania naukowe. Międzynarodowe Stowarzyszenie Psychologii Coachingu podkreśla, że praktyka oparta na dowodach naukowych powinna opierać się na teorii i badaniach naukowych. Oznacza to, że specjalista musi rozumieć, dlaczego dane podejście może być skuteczne i dla kogo jest odpowiednie. Nie każda popularna technika automatycznie staje się metodą potwierdzoną naukowo. Właśnie dlatego w środowisku zawodowym tak wiele mówi się o badaniach i ocenie skuteczności.

Przeglądy naukowe pokazują również, że badania nad coachingiem aktywnie się rozwijają. Naukowcy badają w szczególności same relacje między coachem a klientem, specyfikę pracy specjalisty oraz czynniki, które mogą wpływać na wynik. Jednocześnie psychologia coachingu pozostaje młodą dyscypliną. W literaturze naukowej wciąż dyskutuje się nad różnymi definicjami, modelami i podejściami. Dlatego dla tej dziedziny ważne są nowe badania, porównania metod oraz weryfikacja ich skuteczności w różnych sytuacjach.

Jak obchodzony jest Dzień Psychologii Coachingu

Dzień ten ma przede wszystkim charakter zawodowy i edukacyjny. Specjaliści mogą prowadzić wykłady, spotkania online, warsztaty, dyskusje i inne wydarzenia poświęcone psychologii coachingu. Tego dnia rozpowszechniane są również badania i materiały dotyczące podejść opartych na dowodach w praktyce coachingowej. Szczególne miejsce zajmują konferencje branżowe. W 2026 roku Dzień Psychologii Coachingu zbiega się z piątym dniem 16. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Coachingu. Uczestnicy mogą wysłuchać referatów, wziąć udział w warsztatach oraz omówić aktualne badania.

Do udziału zaproszeni są nie tylko zawodowi psychologowie czy coachowie. Dzień ten jest również interesujący dla studentów, wykładowców, menedżerów, specjalistów ds. kadr oraz osób, które po prostu chcą lepiej zrozumieć, jak działa coaching. Organizatorzy zachęcają do mówienia o tym temacie prostym językiem oraz do pokazywania, w jakich sytuacjach wiedza psychologiczna może się przydać. Kolejnym sposobem na uczczenie tego dnia jest udostępnienie artykułu naukowego, wyników badań lub materiałów branżowych w mediach społecznościowych. Dla społeczności międzynarodowej ważną rolę odgrywają hashtagi #ICPD2026 i #coachingpsychology. Dzięki temu informacje o nowych badaniach i wydarzeniach branżowych mogą rozprzestrzeniać się daleko poza granice jednego kraju.

Ciekawostki dotyczące Dnia Psychologii Coachingu

Jest to jedno z dość młodych międzynarodowych świąt zawodowych. Po raz pierwszy obchodzono je dopiero w 2023 roku, dlatego w 2026 roku obchodzimy czwarty Dzień Psychologii Coachingu.

Co ciekawe, data ta nie jest co roku ustalona na ten sam dzień. W 2023 roku przypadał on 6 października, w 2025 roku – 10 października, a w 2026 roku – 9 października. Wynika to z harmonogramu Międzynarodowego Kongresu Psychologii Coachingu.

Kolejny fakt — w 2026 roku dzień ten przypada na piąty dzień międzynarodowego kongresu , który odbywa się online w dniach od 5 do 9 października. W tegorocznym programie zapowiedziano tematy związane z psychologią pozytywną, coachingiem, teorią, badaniami i praktyką.

Psychologia coachingu posiada również własne środowisko naukowe. Istnieją czasopisma branżowe, ośrodki badawcze, międzynarodowe konferencje oraz wyspecjalizowane grupy badawcze. Świadczy to o tym, że kierunek ten stopniowo wykracza poza ramy zwykłej praktyki rozwoju osobistego i kształtuje się jako odrębna dziedzina psychologii stosowanej.

Kolejną cechą charakterystyczną jest to, że w centrum uwagi tego dnia znajduje się właśnie coaching oparty na dowodach naukowych. Organizatorzy wzywają nie tylko do opowiadania o korzyściach płynących z coachingu, ale także do dzielenia się wynikami badań, które pomagają zrozumieć, jak działają różne podejścia.

Międzynarodowy Dzień Psychologii Coachingu w 2026 roku

W 2026 roku Międzynarodowy Dzień Psychologii Coachingu będzie obchodzony 9 października, w piątek. Będzie to czwarta edycja tego święta od momentu jego ustanowienia w 2023 roku. W tym roku zbiega się on z piątym dniem 16. Międzynarodowego Kongresu Psychologii Coachingu, który odbywa się online.

Główny nacisk tego dnia zostanie położony na to, w jaki sposób wiedza psychologiczna przyczynia się do rozwoju współczesnego coachingu. Tematem będą badania, praktyka zawodowa, psychologia pozytywna, rozwój osobisty oraz praca z różnymi grupami. Organizatorzy zachęcają również specjalistów do dzielenia się wiedzą i opowiadania o możliwościach coachingu opartego na dowodach naukowych.

Dla szerokiej publiczności ten dzień może stać się okazją do lepszego zrozumienia, co tak naprawdę kryje się pod pojęciem „coaching”. Obecnie termin ten jest bowiem używany w bardzo różny sposób, a nie każda motywacyjna rada stanowi podejście uzasadnione psychologicznie. Właśnie dlatego środowiska zawodowe kładą nacisk na edukację, badania, zasady etyczne i kwalifikacje specjalistów.

Międzynarodowy Dzień Psychologii Coachingu przypomina w końcu o prostej idei: praca nad rozwojem człowieka również wymaga wiedzy i odpowiedzialnego podejścia. Coaching może dotyczyć kariery, nauki, przywództwa, celów osobistych lub dobrego samopoczucia, ale profesjonalna praktyka musi uwzględniać rzeczywiste procesy psychologiczne. To właśnie badania i wymiana doświadczeń pomagają tej dziedzinie w dalszym rozwoju.

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