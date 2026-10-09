W Iranie Zgromadzenie Ekspertów 8 marca 2026 roku wybrało Modżtabę Chameneiego na trzeciego najwyższego przywódcę kraju, informuje Asharq Al-Awsat. Publikacja twierdzi, że jego ojciec, Ali Chamenei, zginął 28 lutego w wyniku uderzenia USA i Izraela. Przed głosowaniem członkowie Zgromadzenia Ekspertów przybyli na miejsce jego przeprowadzenia w towarzystwie przedstawicieli Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej.

Sukcesja bez pełnej kontroli

Według oceny irackiego badacza Alego al-Madana Modżtaba Chamenei nie odziedziczył wszystkich osobistych i politycznych zasobów, które jego ojciec zgromadził przez dziesięciolecia sprawowania władzy. Młodszy Chamenei nie pełnił publicznych stanowisk politycznych porównywalnych z tymi, które Ali Chamenei zajmował przed mianowaniem na najwyższego przywódcę, a jego autorytet w kręgach religijnych nie ma tej samej skali.

Rozmówcy publikacji w Iraku i Libanie twierdzili, że Modżtaba Chamenei przez lata budował więzi z Korpusem Strażników Rewolucji Islamskiej, seminariami religijnymi, bazarem, armią, siłami Basidż i systemem sądowniczym. Jednocześnie jeden z duchownych z Nadżafu uważa, że obecnie to Korpus Strażników Rewolucji Islamskiej ma dominujący wpływ na nowego najwyższego przywódcę, a nie odwrotnie.

Więcej aktualnych wiadomości na kanale UA.News w Telegramie Telegram.

Więcej ośrodków decyzyjnych

Ali Chamenei przez ponad trzy dekady zarządzał złożonym systemem sieci politycznych, bezpieczeństwa, finansowych i religijnych. Według al-Madana po jego śmierci podejmowanie decyzji w kraju coraz bardziej zależy od współdziałania biura najwyższego przywódcy, Najwyższej Rady Bezpieczeństwa Narodowego, dowódców wojskowych i służb bezpieczeństwa, Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej oraz innych instytucji państwowych.

Podczas ostatniej wojny minister spraw zagranicznych Iranu Abbas Aragczi nazwał podejście Teheranu „zdecentralizowaną obroną”. Publikacja wiąże to podejście z przejściem od ochrony najwyższego kierownictwa do zapewnienia przetrwania kilku struktur, które trudniej kontrolować lub śledzić.

Prezydent Iranu Masud Pezeszkian również wyrażał obawy dotyczące perspektywy „Iranu komórek” i oświadczył, że żadnej grupie nie będzie wolno kierować krajem we własnym kierunku. Asharq Al-Awsat zauważa, że w Iranie trwa redystrybucja ról między instytucją najwyższego przywódcy a ośrodkami władzy.

Czytaj nas na