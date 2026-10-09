В Иране Ассамблея экспертов 8 марта 2026 года избрала Моджтабу Хаменеи третьим верховным лидером страны, сообщает Asharq Al-Awsat. Издание утверждает, что его отец Али Хаменеи погиб 28 февраля в результате удара США и Израиля. Перед голосованием члены Ассамблеи экспертов прибыли на место его проведения в сопровождении представителей Корпуса стражей исламской революции.

Преемственность без полного контроля

По оценке иракского исследователя Али аль-Мадана, Моджтаба Хаменеи не унаследовал всех личных и политических ресурсов, которые его отец сосредоточил за десятилетия пребывания у власти. Младший Хаменеи не занимал публичных политических должностей, сопоставимых с теми, которые Али Хаменеи занимал до назначения верховным лидером, а его авторитет в религиозных кругах не имеет такого же масштаба.

Собеседники издания в Ираке и Ливане утверждали, что Моджтаба Хаменеи годами выстраивал связи с Корпусом стражей исламской революции, религиозными семинариями, базаром, армией, силами «Басидж» и судебной системой. В то же время один из религиозных деятелей из Наджафа считает, что сейчас именно Корпус стражей исламской революции имеет преобладающее влияние на нового верховного лидера, а не наоборот.

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Больше центров принятия решений

Али Хаменеи более трех десятилетий управлял сложной системой политических, силовых, финансовых и религиозных сетей. По словам аль-Мадана, после его смерти принятие решений в стране все больше зависит от взаимодействия офиса верховного лидера, Высшего совета национальной безопасности, военных и силовых руководителей, Корпуса стражей исламской революции и других государственных институтов.

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи во время последней войны назвал подход Тегерана «децентрализованной обороной». Издание связывает этот подход с переходом от защиты высшего руководства к обеспечению выживания нескольких структур, которые сложнее контролировать или отслеживать.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан также выражал обеспокоенность перспективой «Ирана ячеек» и заявил, что ни одной группе не позволят направлять страну в собственном направлении. Asharq Al-Awsat отмечает, что в Иране продолжается перераспределение ролей между институтом верховного лидера и центрами власти.

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