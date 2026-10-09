Asharq Al-Awsat报道称，伊朗专家会议于2026年3月8日选举莫杰塔巴·哈梅内伊为该国第三任最高领袖。该媒体声称，他的父亲阿里·哈梅内伊于2月28日在美国和以色列发动的袭击中身亡。投票前，专家会议成员在伊斯兰革命卫队代表的陪同下抵达投票地点。

未获完全控制权的继承

伊拉克研究员阿里·马丹评估称，莫杰塔巴·哈梅内伊并未继承其父亲在数十年执政期间积累的全部个人和政治资源。年轻的哈梅内伊未曾担任过可与阿里·哈梅内伊被任命为最高领袖前所任职务相提并论的公开政治职务，其在宗教界的权威也不具备同等规模。

该媒体在伊拉克和黎巴嫩的消息人士称，莫杰塔巴·哈梅内伊多年来一直在与伊斯兰革命卫队、宗教学校、巴扎、军队、巴斯基力量和司法系统建立联系。与此同时，一名来自纳杰夫的宗教人士认为，如今是伊斯兰革命卫队对新任最高领袖拥有主导性影响力，而非相反。

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更多决策中心

阿里·哈梅内伊在三十多年间掌控着由政治、安全、金融和宗教网络构成的复杂体系。马丹表示，在他去世后，该国的决策日益取决于最高领袖办公室、最高国家安全委员会、军方和安全部门领导人、伊斯兰革命卫队以及其他国家机构之间的互动。

伊朗外交部长阿巴斯·阿拉格希在最近一场战争期间将德黑兰的做法称为“去中心化防御”。该媒体将这一做法与从保护最高层领导人转向确保多个更难控制或追踪的机构得以存续联系起来。

伊朗总统马苏德·佩泽什基安也对“细胞化伊朗”的前景表示担忧，并称不会允许任何团体将国家导向自己的方向。Asharq Al-Awsat指出，伊朗正在重新分配最高领袖机构与权力中心之间的角色。

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