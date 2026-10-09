Szef estońskiego Departamentu Policji i Straży Granicznej Egert Belitšev oświadczył, że w najbliższych tygodniach presja migracyjna na Estonię może gwałtownie wzrosnąć. Jak powiedział, ludzie mogą próbować opuścić Białoruś przed nadejściem zimy, informuje ERR News.

Belitšev zaznaczył, że Estonia nie ma wspólnej granicy z Białorusią, natomiast taką granicę ma Łotwa. Według niego większość z niemal 200 nielegalnych migrantów zatrzymanych w Estonii od lata dostała się do kraju tą trasą.

Trasa przez Rosję i Białoruś

Według szefa resortu Federacja Rosyjska, państwo-agresor, celowo uprościła warunki wjazdu dla obywateli niektórych państw oraz zwiększyła liczbę połączeń lotniczych, w tym z Etiopii. Poinformował, że między Etiopią a Moskwą odbywa się sześć bezpośrednich lotów tygodniowo, a pasażerowie nie potrzebują rosyjskiej wizy.

Po przylocie do Moskwy migranci, według Belitševa, jadą autobusami na Białoruś. Twierdzi on, że białoruskie władze nie utrudniają ich dalszego przemieszczania się w kierunku granic Unii Europejskiej i temu sprzyjają.

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Rola przemytników i obciążenie instytucji

Belitšev oświadczył, że całą trasę organizują grupy przestępcze, a każda osoba płaci za nią od 5 tys. do 10 tys. euro. Jak powiedział, estońscy funkcjonariusze starają się zatrzymywać organizatorów nielegalnego przewozu migrantów, szybko stawiać ich przed sądem oraz konfiskować dochody z działalności przestępczej.

W połowie września sąd w Estonii skazał jednego z przemytników na siedem miesięcy więzienia i zakazał mu wjazdu do strefy Schengen na sześć lat. Szef Departamentu Policji i Straży Granicznej poinformował również, że znaczne obciążenie odczuwają władze lokalne i sądy administracyjne. Wielu przybyłych twierdzi, że są nieletni, przez co gminy muszą zapewnić im opiekę.

Jednocześnie Belitšev zaznaczył, że zimą presja migracyjna zwykle maleje, ponieważ ludzie niechętnie ukrywają się w białoruskich lasach przy ujemnych temperaturach.

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