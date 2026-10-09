Глава эстонского Департамента полиции и погранохраны Эгерт Белитшев заявил, что в ближайшие недели миграционное давление на Эстонию может резко возрасти. По его словам, люди могут попытаться покинуть Беларусь до наступления зимы, сообщает ERR News.

Белитшев отметил, что Эстония не имеет общей границы с Беларусью, тогда как такая граница есть у Латвии. По его словам, большинство из почти 200 нелегальных мигрантов, задержанных в Эстонии с лета, попали в страну этим маршрутом.

Маршрут через Россию и Беларусь

По утверждению главы ведомства, Российская Федерация — государство-агрессор — намеренно упростила условия въезда для граждан отдельных стран и увеличила количество авиарейсов, в частности из Эфиопии. Он сообщил, что между Эфиопией и Москвой выполняются шесть прямых рейсов в неделю, а российская виза пассажирам не нужна.

После прибытия в Москву мигранты, по словам Белитшева, едут автобусами в Беларусь. Он утверждает, что белорусские власти не препятствуют их дальнейшему движению к границам Европейского союза и содействуют этому.

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Роль контрабандистов и нагрузка на учреждения

Белитшев заявил, что весь маршрут организуют преступные группировки, а каждый человек платит за него от 5 тысяч до 10 тысяч евро. По его словам, эстонские правоохранители пытаются задерживать организаторов незаконной перевозки мигрантов, быстро передавать их в суд и конфисковывать доходы от преступной деятельности.

В середине сентября суд в Эстонии приговорил одного из контрабандистов к семи месяцам лишения свободы и запретил ему въезд в Шенгенскую зону на шесть лет. Глава Департамента полиции и погранохраны также сообщил, что значительную нагрузку испытывают местные органы власти и административные суды. Многие прибывшие заявляют, что являются несовершеннолетними, из-за чего муниципалитеты должны обеспечивать им опеку.

В то же время Белитшев отметил, что зимой миграционное давление обычно снижается, поскольку люди неохотно скрываются в белорусских лесах при минусовой температуре.

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