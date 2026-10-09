爱沙尼亚警察和边防局局长埃格特·别利特舍夫表示，未来几周对爱沙尼亚的移民压力可能急剧上升。据他称，人们可能会在冬季来临前试图离开白俄罗斯，ERR News报道。

别利特舍夫指出，爱沙尼亚与白俄罗斯并不接壤，而拉脱维亚与白俄罗斯接壤。据他称，自夏季以来在爱沙尼亚被拘留的近200名非法移民中，大多数是经由这一路线进入该国的。

经俄罗斯和白俄罗斯的路线

该机构负责人称，俄罗斯联邦这一侵略国，故意简化了部分国家公民的入境条件，并增加了航班数量，其中包括从埃塞俄比亚出发的航班。他表示，埃塞俄比亚与莫斯科之间每周运营六个直飞航班，乘客不需要俄罗斯签证。

别利特舍夫说，抵达莫斯科后，移民乘坐大巴前往白俄罗斯。他声称，白俄罗斯当局并未阻碍他们继续前往欧盟边境，且为此提供便利。

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走私者的作用及机构负担

别利特舍夫表示，整条路线由犯罪团伙组织，每人需为此支付5000至1万欧元。据他称，爱沙尼亚执法人员正试图拘留非法运送移民的组织者，迅速将其移交法院审理，并没收犯罪活动所得。

9月中旬，爱沙尼亚一家法院判处一名走私者七个月监禁，并禁止其在六年内进入申根区。警察和边防局局长还表示，地方政府和行政法院承受着巨大压力。许多抵达者声称自己是未成年人，因此市政当局必须为他们提供照护。

同时，别利特舍夫指出，冬季移民压力通常会减小，因为人们不愿在零下气温中藏身于白俄罗斯的森林里。

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