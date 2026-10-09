Izrael rozbudowuje linię wojskową Sufa 53 w Syrii — The National

Izrael rozbudowuje wojskową linię Sufa 53 kilka kilometrów w głąb terytorium Syrii, w prowincjach Kunejtra i Daraa w pobliżu okupowanych Wzgórz Golan. Linia składa się z dróg, barier, okopów i innych umocnień. Poinformował o tym The National.

Linia w pobliżu miejscowości

Według lokalnego urzędnika Sufa 53 zaczyna się w pobliżu miasta Hader na północy prowincji Kunejtra. Do ubiegłej zimy osiągnęła długość około 20 km i dotarła do wsi Hamdija. W ostatnich tygodniach izraelskie wojsko zaczęło przedłużać linię na południe, w kierunku wsi Asha, twierdzi rozmówca publikacji.

Urzędnik oświadczył również, że w wyniku budowy jego grunty rolne oraz ziemie innych mieszkańców wsi stały się niedostępne. W Hamdiji osoby wchodzące do stref ograniczonego dostępu ryzykują znalezienie się pod ostrzałem izraelskich sił. Izraelskie media informowały o śmierci 22-letniego Palestyńczyka, podejrzewanego o próbę przedostania się na pozycję izraelskiej armii w tym rejonie.

Znaczenie wojskowe i polityczne

Linia otrzymała nazwę od izraelskiego batalionu „Sufa” — „Burza”, który, według publikacji, odegrał ważną rolę w odpieraniu syryjskich ataków podczas wojny w 1973 roku. Prace nad tą infrastrukturą rozpoczęły się w 2022 roku, w okresie wojny domowej w Syrii.

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Carmit Valensi, starsza badaczka Jerozolimskiego Instytutu Badań nad Bezpieczeństwem Narodowym, stwierdziła, że wojskową logikę Sufa 53 łatwiej zrozumieć niż jej znaczenie polityczne. Według niej po ataku Hamasu z 7 października 2023 roku izraelska doktryna wojskowa kładzie nacisk na obronę wysuniętą, większą głębię, obserwację i przeszkody utrudniające przenikanie.

Valensi zaznaczyła, że drogi, nasypy i umocnione pozycje mają wartość taktyczną, lecz mogą nabrać znaczenia strategicznego i politycznego. Jednocześnie Izrael oficjalnie nie ogłosił Sufa 53 nową granicą polityczną ani sformalizowanym projektem terytorialnym.

Stanowisko Damaszku

Prezydent Syrii Ahmad al-Sharaa oświadczał, że rozmowy o ustaleniach bezpieczeństwa z Izraelem powinny odbywać się po wycofaniu izraelskich sił do linii zawieszenia broni z 1974 roku. Według niego udane ustalenia bezpieczeństwa mogłyby otworzyć drogę do negocjacji w sprawie trwałego pokoju.

Izrael anektował Wzgórza Golan w 1981 roku, jednak Rada Bezpieczeństwa ONZ uznała tę decyzję za nieważną i niemającą mocy w prawie międzynarodowym. Przedstawiciele władz Syrii uczestniczyli w negocjacjach dotyczących ustaleń bezpieczeństwa z Izraelem pod nadzorem USA; ostatnie wspomniane w materiale spotkanie odbyło się w sierpniu w Ammanie.

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