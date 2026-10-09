Израиль расширяет военную линию «Суфа 53» в Сирии — The National

Израиль расширяет военную линию «Суфа 53» на несколько километров вглубь территории Сирии, в провинциях Кунейтра и Дараа возле оккупированных Голанских высот. Линия состоит из дорог, барьеров, траншей и других фортификационных сооружений. Об этом сообщает The National.

Линия возле населённых пунктов

По словам местного чиновника, «Суфа 53» начинается возле города Хадер на севере провинции Кунейтра. К прошлой зиме её протяжённость достигла примерно 20 км и дошла до села Хамдия. В последние недели израильские военные начали продлевать линию на юг, в направлении села Аша, утверждает собеседник издания.

Чиновник также заявил, что из-за строительства его сельскохозяйственные угодья и земли других жителей села стали недоступными. В Хамдии люди, заходящие в ограниченные зоны, рискуют попасть под огонь израильских сил. Израильские СМИ сообщали о гибели 22-летнего палестинца, которого подозревали в попытке проникнуть на позицию израильской армии в этом районе.

Военное и политическое значение

Линия получила название от израильского батальона «Суфа» — «Буря», который, по данным издания, играл важную роль в отражении сирийских атак во время войны 1973 года. Работы над этой инфраструктурой начались в 2022 году, в период гражданской войны в Сирии.

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Старшая исследовательница Иерусалимского института исследований национальной безопасности Кармит Валенси заявила, что военную логику «Суфы 53» понять легче, чем её политическое значение. По её словам, после атаки ХАМАС 7 октября 2023 года израильская военная доктрина делает акцент на передовой обороне, большей глубине, наблюдении и препятствиях для проникновения.

Валенси отметила, что дороги, насыпи и укреплённые позиции имеют тактическую ценность, но могут приобрести стратегическое и политическое значение. В то же время Израиль официально не объявлял «Суфу 53» новой политической границей или формализованным территориальным проектом.

Позиция Дамаска

Президент Сирии Ахмад аш-Шараа заявлял, что обсуждение договорённостей в сфере безопасности с Израилем должно происходить после отвода израильских сил к линии прекращения огня 1974 года. По его словам, успешные договорённости в сфере безопасности могли бы открыть путь к переговорам о прочном мире.

Израиль аннексировал Голанские высоты в 1981 году, однако Совет Безопасности ООН признал это решение недействительным и не имеющим международно-правовой силы. Представители сирийских властей участвовали в переговорах о договорённостях в сфере безопасности с Израилем под наблюдением США; последняя упомянутая в материале встреча состоялась в августе в Аммане.

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