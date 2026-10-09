Власти Малайзии закрыли часть школ в столице Куала-Лумпуре и других районах страны из-за смога, вызванного лесными пожарами в соседней Индонезии. В пятницу индекс загрязнения воздуха в Куала-Лумпуре составил 170 пунктов.

Как сообщает Deutsche Welle, министр образования Фадлина Сидек поручила департаментам образования штатов и районным управлениям следить за ситуацией и оперативно реагировать при необходимости. Она сообщила, какие учреждения полностью закроют, а какие будут работать частично, в пяти штатах и двух федеральных территориях.

Уровень загрязнения воздуха

По данным швейцарского сервиса мониторинга качества воздуха IQAir, воздух в Куала-Лумпуре остается на нездоровом уровне. Сервис поставил малайзийскую столицу на второе место среди самых загрязненных городов мира — после соседнего Сингапура.

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Король Малайзии султан Ибрагим заявил, что школы следует закрывать, когда индекс загрязнения воздуха достигает 150 пунктов или выше. Показатели свыше 200 считаются очень нездоровыми, свыше 300 — опасными, а превышение 500 является порогом для объявления местной чрезвычайной ситуации.

Пожары в Индонезии

Куала-Лумпур находится примерно в 1 200 километрах от Индонезии, где с августа волна лесных пожаров затронула миллионы людей. Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим заявил, что президент Индонезии Прабово Субианто согласился принять меры по борьбе со смогом, однако подробностей не привел.

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